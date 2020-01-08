Президент після авіакатастрофи в Ірані анонсував перевірку всього цивільного авіафлоту

КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після катастрофи в Ірані літака МАУ, на борту якого було попередньо 11 українців, анонсував перевірку льотної придатності всього цивільного флоту. Про це він написав у Facebook, передає УНН.