Прецедент "Динамо": фіскали схвалили зарплати з офшорів

Прецедентом послужили результати перевірки київського футбольного клубу "Динамо", оприлюднені ДФС, відзначає видання.

Повідомляється, що ФК "Динамо" має кілька реєстрацій - в Україні і на кіпрському офшорі.

"До 2017 року гроші "біло-синіх" осідали в офшорі Newport Management LTD. Звідти ж виплачувалися і мільйонні гонорари динамівцям. Зокрема, Newport Management LTD виплачував заробітну плату гравцям клубу, як мінімум з 2013-го по 2017 рік включно. Офіційно (без офшору) ФК платив своїм футболістам від 10 до 21 тис. грн на місяць. Саме з цих мізерних і неправдоподібних заробітків "Динамо" відраховувало податки - тобто: від 1,2 тис. грн до 3 тис. грн з зарплати кожного гравця!" - пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кожен третій в Україні отримує заробітну плату в конверті

Уточнюється, що з 2017 року в УЄФА виступили з вимогою до клубів таку практику припинити, відзначає видання. Власники "Динамо" почали шукати інший варіант офшорної схеми фінансування клубу. І знайшли - у січні 2017 року на Кіпрі була зареєстрована нова офшорна компанія Dynamo Kiev (Cyprus) LTD. Її засновником і 100%-м власником виступив ФК "Динамо" (Київ). Тепер гонорари гравцям київського Динамо платить Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.

"Така схема дозволяє не перераховувати мільйони гривень військового збору, мільйони гривень до Пенсійного фонду і не тільки", - йдеться у статті.

Ситуацією зацікавилися у ДФС. Провели перевірку, встановили пов'язаний офшор у схемі фінансування клубу. Однак, податківці не визнали наявність Dynamo Kiev (Cyprus) LTD у схемі виплат заробітних плат клубу порушенням.

"Своїм документом "про відсутність зауважень" до фінансової діяльності Суркісів ДФС фактично легалізувала схему виведення коштів з країни і ухилення від сплати податків. І тепер цим прецедентом можуть скористатися не лише інші футбольні клуби, але і будь-який український бізнес, втомлений від податкового навантаження", - пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ветерани АТО вимагають від Суркіса по-хорошому сплатити військовий збір

Журналісти відзначають, що за попередніми підрахунками, лише за період з 2013-го до 2018 року київське "Динамо" не сплатило близько 50 млн доларів податків до бюджету України, у тому числі і військового збору.

"Саме він послужив причиною другої хвилі податкового скандалу з ФК "Динамо". Ображені ветерани АТО виступили з вимогою до ДФС провести повторну і більш ретельну перевірку "біло-синіх", оскільки на кону стоїть допомога армії. Фіскали у відповідь позначили, що перевірок не буде - офшори схвалені!" - резюмує профільне видання.