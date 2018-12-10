Прецедент "Динамо": фискалы одобрили зарплаты с оффшоров

Прецедентом послужили результаты проверки киевского футбольного клуба "Динамо", обнародованные ГФС, отмечает издание.

Сообщается, что ФК "Динамо" имеет несколько регистраций – в Украине и на кипрском оффшоре.

"До 2017 года деньги "бело-синих" оседали в оффшоре Newport Management LTD. Оттуда же выплачивались и миллионные гонорары динамовцам. В частности, Newport Management LTD выплачивал заработные платы игрокам клуба, как минимум с 2013-го по 2017 год включительно. Официально (без оффшора) ФК платил своим футболистам от 10 до 21 тыс. грн в месяц.

Именно с этих мизерных и неправдоподобных заработков "Динамо" отчисляло налоги – то есть: от 1,2 тыс. грн до 3 тыс. грн с зарплаты каждого игрока!" - пишет издание.

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Уточняется, что с 2017 года в УЕФА потребовали от клубов такую практику прекратить, отмечает издание. Собственники "Динамо" начали искать другой вариант оффшорной схемы финансирования клуба. И нашли - в январе 2017 года на Кипре была зарегистрирована новая оффшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) LTD. Ее основателем и 100%-м собственником выступил ФК "Динамо" (Киев). Теперь гонорары игрокам киевского Динамо платит Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.

"Такая схема позволяет не перечислять миллионы гривен военного сбора, миллионы гривен в Пенсионный фонд и не только", - говорится в статье.

Ситуацией заинтересовались в ГФС. Провели проверку, установили связанный оффшор в схеме финансирования клуба. Однако, налоговики не сочли наличие Dynamo Kiev (Cyprus) LTD в схеме выплат заработных плат клубу нарушением.

"Своим документом "об отсутствии замечаний" к финансовой деятельности Суркисов ГФС фактически легализировала схему вывода средств из страны и уклонения от уплаты налогов. И теперь этим прецедентом могут воспользоваться не только остальные футбольные клубы, но и любой украинский бизнес, уставший от налоговой нагрузки", - пишет издание.

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Журналисты отмечают, что по предварительным подсчетам, только за период с 2013-го по 2018 год киевское "Динамо" не уплатило около 50 млн долларов налогов в бюджет Украины, в том числе и военного сбора.

"Именно он послужил причиной второй волны налогового скандала с ФК "Динамо". Оскорблённые ветераны АТО потребовали от ГФС провести повторную и более тщательную проверку "бело-синих", поскольку на кону стоит помощь армии. Фискалы в ответ обозначили, что проверок не будет – оффшоры одобрены!" - резюмирует профильное издание.