Прецедент "Динамо": фискалы одобрили зарплаты с оффшоров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Государственная фискальная служба дала "зеленый свет" выплатам зарплат через оффшорные компании, чем фактически легализировала уход от полного налогообложения со стороны украинских работодателей. Об этом пишет "Капитал", передает УНН.
Прецедентом послужили результаты проверки киевского футбольного клуба "Динамо", обнародованные ГФС, отмечает издание.
Сообщается, что ФК "Динамо" имеет несколько регистраций – в Украине и на кипрском оффшоре.
"До 2017 года деньги "бело-синих" оседали в оффшоре Newport Management LTD. Оттуда же выплачивались и миллионные гонорары динамовцам. В частности, Newport Management LTD выплачивал заработные платы игрокам клуба, как минимум с 2013-го по 2017 год включительно. Официально (без оффшора) ФК платил своим футболистам от 10 до 21 тыс. грн в месяц.
Именно с этих мизерных и неправдоподобных заработков "Динамо" отчисляло налоги – то есть: от 1,2 тыс. грн до 3 тыс. грн с зарплаты каждого игрока!" - пишет издание.
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Уточняется, что с 2017 года в УЕФА потребовали от клубов такую практику прекратить, отмечает издание. Собственники "Динамо" начали искать другой вариант оффшорной схемы финансирования клуба. И нашли - в январе 2017 года на Кипре была зарегистрирована новая оффшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) LTD. Ее основателем и 100%-м собственником выступил ФК "Динамо" (Киев). Теперь гонорары игрокам киевского Динамо платит Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.
"Такая схема позволяет не перечислять миллионы гривен военного сбора, миллионы гривен в Пенсионный фонд и не только", - говорится в статье.
Ситуацией заинтересовались в ГФС. Провели проверку, установили связанный оффшор в схеме финансирования клуба. Однако, налоговики не сочли наличие Dynamo Kiev (Cyprus) LTD в схеме выплат заработных плат клубу нарушением.
"Своим документом "об отсутствии замечаний" к финансовой деятельности Суркисов ГФС фактически легализировала схему вывода средств из страны и уклонения от уплаты налогов. И теперь этим прецедентом могут воспользоваться не только остальные футбольные клубы, но и любой украинский бизнес, уставший от налоговой нагрузки", - пишет издание.
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Журналисты отмечают, что по предварительным подсчетам, только за период с 2013-го по 2018 год киевское "Динамо" не уплатило около 50 млн долларов налогов в бюджет Украины, в том числе и военного сбора.
"Именно он послужил причиной второй волны налогового скандала с ФК "Динамо". Оскорблённые ветераны АТО потребовали от ГФС провести повторную и более тщательную проверку "бело-синих", поскольку на кону стоит помощь армии. Фискалы в ответ обозначили, что проверок не будет – оффшоры одобрены!" - резюмирует профильное издание.