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Каждый третий в Украине получает заработную плату в конверте

Киев • УНН

 • 11232 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Около 30% занятого населения в Украине получают заработную плату в конвертах. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко, передает УНН.

Каждый третий в Украине получает заработную плату в конверте

"Из 16 млн человек официально занятого населения 2,6 млн работают или как ФОПы, хотя на самом деле они являются занятыми, или получают зарплату в конвертах. Если говорить о проценте от занятых, которые получают зарплату в конвертах, то это примерно 30% людей, то есть - каждый третий", - сказала она.

И еще примерно 23% работающего населения работают без официального оформления, уточнила Репко.

"Совокупное количество людей - около 6 млн - это очень много. Соответственно, бюджет недополучает налога на доходы физических лиц, как центральный, так и местные бюджеты, и недополучаем мы ЕСВ. То есть те средства, за которые государство должно платить пенсии. Собственно, мы имеем дефицит пенсионного фонда, в том числе, и из-за теневой занятости", - резюмировала эксперт.

Напомним, недавно в эпицентре налогового скандала оказался ФК "Динамо" (Киев). По данным СМИ, клуб уклоняется от уплаты налогов путем декларирования заработных плат своих игроков на уровне всего 18-20 тыс. грн в месяц.

На самом деле, гонорары динамовцев составляют десятки тысяч долларов. Об этом СМИ, в частности, рассказал экс-игрок "Динамо" Гонсалес.

Уклонение он налогообложения происходит путем привлечения к финансированию ФК оффшорной компании Dynamo Kiev (Cyprus) LTD, наличие которой подтвердила проверка ГФС.

Также напомним, ветераны АТО призвали владельцев ФК "Динамо" добровольно уплатить военный сбор в бюджет Украины в полном объеме. Однако, в ответ на призыв военных, "Суркисы трусливо отмолчались".

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