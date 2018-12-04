Каждый третий в Украине получает заработную плату в конверте
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Около 30% занятого населения в Украине получают заработную плату в конвертах. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко, передает УНН.
"Из 16 млн человек официально занятого населения 2,6 млн работают или как ФОПы, хотя на самом деле они являются занятыми, или получают зарплату в конвертах. Если говорить о проценте от занятых, которые получают зарплату в конвертах, то это примерно 30% людей, то есть - каждый третий", - сказала она.
И еще примерно 23% работающего населения работают без официального оформления, уточнила Репко.
"Совокупное количество людей - около 6 млн - это очень много. Соответственно, бюджет недополучает налога на доходы физических лиц, как центральный, так и местные бюджеты, и недополучаем мы ЕСВ. То есть те средства, за которые государство должно платить пенсии. Собственно, мы имеем дефицит пенсионного фонда, в том числе, и из-за теневой занятости", - резюмировала эксперт.
Напомним, недавно в эпицентре налогового скандала оказался ФК "Динамо" (Киев). По данным СМИ, клуб уклоняется от уплаты налогов путем декларирования заработных плат своих игроков на уровне всего 18-20 тыс. грн в месяц.
На самом деле, гонорары динамовцев составляют десятки тысяч долларов. Об этом СМИ, в частности, рассказал экс-игрок "Динамо" Гонсалес.
Уклонение он налогообложения происходит путем привлечения к финансированию ФК оффшорной компании Dynamo Kiev (Cyprus) LTD, наличие которой подтвердила проверка ГФС.
Также напомним, ветераны АТО призвали владельцев ФК "Динамо" добровольно уплатить военный сбор в бюджет Украины в полном объеме. Однако, в ответ на призыв военных, "Суркисы трусливо отмолчались".