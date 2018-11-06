Податкова перевірка "Динамо" була формальною, ми вимагаємо реальної - ветеран АТО

ukru
Ексклюзив
12:16 • 35519 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 87795 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 87589 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 79245 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 102189 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 112357 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 70505 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81369 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 150187 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224830 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.8 м/с
55 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 142241 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 119788 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 106897 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 100340 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 69660 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 87798 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 112359 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 150187 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 498117 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 578095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 44871 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 51549 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 188740 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 184073 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 183267 перегляди
Актуальне
Податкова перевірка "Динамо" була формальною, ми вимагаємо реальної - ветеран АТО

Податкова перевірка "Динамо" була формальною, ми вимагаємо реальної - ветеран АТО

Київ • УНН

 • 13728 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. ДФС примудрилася перевірити податки столичного клубу "Динамо" (Київ) підозріло швидко, давши відписку про те, що "все добре". Податківців не збентежила мізерна сума сплаченого військового збору і наявність офшорної компанії у схемі фінансування ФК. Про це сьогодні під час прес-конференції на тему "Несплата військового збору як антиукраїнська позиція футбольних функціонерів в Україні" розповів військовий офіцер, старший лейтенант запасу Євген Пуріков, передає УНН.

"У 2014 році ВР ухвалила закон про обов'язковий 1,5%-ий військовий збір. Його платять усі, і ті хто в окопі, і ті, хто отримує мінімалку. Але є ті, хто його не платить.

ФК "Динамо" - це гордість країни. Це клуб, який приклад і який своєю громадянською позицією повинен бути прикладом для всіх. Однак, у 2017 році загальних податків "Динамо" сплатило обсягом 85 млн грн, з яких військового збору 830 тис. грн. І ФК "Шахтар" - вимушений переселенець - 450 млн грн, з яких 30 млн становив військовий збір", - розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Динамівці декларують гонорари у 18 тис. грн, а отримують десятки тис. доларів

За його словами, така позиція керівників ФК "Динамо" викликає подив і непорозуміння.

"Від фіскалів ми отримуємо просто відписку - перевірку провели, порушень немає... А перевірка проходила приблизно 12 днів... все, і це тоді, коли є випадки, що податкова місяцями "не вилазить" з якихось підприємств", - уточнив військовий.

Пуріков підкреслив, що ветеранам АТО не зрозуміла позиція братів Суркісів у цьому питанні. Також не зрозуміло, чому "мовчить Федерація футболу України".

"Хотілося б, щоб Суркіси це пояснили. А ДФС - провела належну перевірку податків клубу", - додав він.

Офіцер уточнив, що заробітна плата бійця-контрактника на сьогодні становить близько 9 тис.грн, а командира роти - від 12-14 тис. грн.

"На цьому тлі у ЗМІ проскочила інформація про те, що фінансування нашої армії підняли у 9 разів. Зі мною поруч зараз люди, які особисто щомісяця проходять військовий збір: ми виїжджаємо на передову, навчаємо молодих солдатів. І хочу сказати, що все одно цього фінансування, яке є, його катастрофічно не вистачає", - резюмував він.

Нагадаємо, як писав УНН, податки клубів "Шахтар" і "Динамо" різняться у сотні мільйонів гривень. Тому ветерани АТО зажадали від столичного "Динамо" сплати військового збору.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$258.31
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,732.63
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17