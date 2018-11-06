Податкова перевірка "Динамо" була формальною, ми вимагаємо реальної - ветеран АТО

"У 2014 році ВР ухвалила закон про обов'язковий 1,5%-ий військовий збір. Його платять усі, і ті хто в окопі, і ті, хто отримує мінімалку. Але є ті, хто його не платить.

ФК "Динамо" - це гордість країни. Це клуб, який приклад і який своєю громадянською позицією повинен бути прикладом для всіх. Однак, у 2017 році загальних податків "Динамо" сплатило обсягом 85 млн грн, з яких військового збору 830 тис. грн. І ФК "Шахтар" - вимушений переселенець - 450 млн грн, з яких 30 млн становив військовий збір", - розповів він.

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За його словами, така позиція керівників ФК "Динамо" викликає подив і непорозуміння.

"Від фіскалів ми отримуємо просто відписку - перевірку провели, порушень немає... А перевірка проходила приблизно 12 днів... все, і це тоді, коли є випадки, що податкова місяцями "не вилазить" з якихось підприємств", - уточнив військовий.

Пуріков підкреслив, що ветеранам АТО не зрозуміла позиція братів Суркісів у цьому питанні. Також не зрозуміло, чому "мовчить Федерація футболу України".

"Хотілося б, щоб Суркіси це пояснили. А ДФС - провела належну перевірку податків клубу", - додав він.

Офіцер уточнив, що заробітна плата бійця-контрактника на сьогодні становить близько 9 тис.грн, а командира роти - від 12-14 тис. грн.

"На цьому тлі у ЗМІ проскочила інформація про те, що фінансування нашої армії підняли у 9 разів. Зі мною поруч зараз люди, які особисто щомісяця проходять військовий збір: ми виїжджаємо на передову, навчаємо молодих солдатів. І хочу сказати, що все одно цього фінансування, яке є, його катастрофічно не вистачає", - резюмував він.

Нагадаємо, як писав УНН, податки клубів "Шахтар" і "Динамо" різняться у сотні мільйонів гривень. Тому ветерани АТО зажадали від столичного "Динамо" сплати військового збору.