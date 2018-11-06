Налоговая проверка "Динамо" была формальной, мы требуем реальной - ветеран АТО

“В 2014 году ВР приняла закон об обязательном 1,5%-ом военном сборе. Его платят все, и те кто в окопе, и те, кто получает минималку. Но есть те, кто его не платит.

ФК "Динамо“ — это гордость страны. Это клуб, который пример и который своей гражданской позицией должен быть примером для всех. Однако, в 2017 году общих налогов "Динамо“ уплатило в размере 85 млн грн, из которых военного сбора 830 тыс. грн. И ФК "Шахтер" — вынужденный переселенец — 450 млн грн, из которых 30 млн составил военный сбор”, — рассказал он.

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По его словам, такая позиция руководителей ФК “Динамо” вызывает недоумение и недоразумение.

“От фискалов ми получаем просто отписку — проверку провели, нарушений нет... А проверка проходила примерно 12 дней... всего, и это тогда, когда есть случаи, что налоговая месяцами "не вылазит" с каких-то предприятий”, — уточнил военный.

Пуриков подчеркнул, что ветеранам АТО не понята позиция братьев Суркисов в этом отношении. Также не понятно, почему “молчит Федерация футбола Украины”.

“Хотелось бы, чтобы Суркисы это объяснили. А ГФС — провела должную проверку налогов клуба”, — добавил он.

Офицер уточнил, что заработная плата бойца-контрактника на сегодня составляет порядка 9 тыс. грн, а командира роты — от 12-14 тыс. грн.

“На этом фоне в СМИ проскочила информация о том, что финансирование нашей армии подняли в 9 раз. Со мной рядом сейчас находятся люди, которые лично каждый месяц проходят военный сбор: мы выезжаем на передовую, обучаем молодых солдат. И хочу сказать, что все равно этого финансирования, которое есть, его катастрофически не хватает”, — резюмировал он.

Напомним, как писал УНН, налоги клубов “Шахтер” и “Динамо” разнятся в сотни миллионов гривен. Поэтому ветераны АТО потребовали от столичного “Динамо” уплаты военного сбора.