Налоговый скандал “Динамо”: еще один экс-игрок озвучил свои реальные гонорары

“Мой самый большой штраф в „Динамо“ был 70 тысяч долларов? Вы ничего не знаете, Игорь Михайлович (Суркис — ред.) наказывал на 100 тысяч долларов. Но потом мы сыграли хорошо игру, я знал, когда к нему подойти, и он простил.

Сколько зарабатывал? Не скажу, что мы зарабатывали больше всех в Украине. Самые большие премиальные — 45 тысяч долл. за игру. Когда с „Валенсией“ играли, с ПСЖ. Куда их сразу потратить? Разве что в казино пойти”, — рассказал Алиев.

Напомним, что согласно котильонным зарплатным ведомостям игроков “Динамо Киев”, которые имеются в открытом доступе, футболисты клуба получают зарплату на уровне 18-20 тыс. грн в месяц.

При этом, как ранее сообщил прессе экс-динамовец Дерлис Гонсалес, его реальная зарплата в “Динамо” достигала 110 тыс. долларов в месяц.

Двойная бухгалтерия клуба может указывать на попытку уклониться от уплаты налогов, считают эксперты.

На данный налоговый скандал уже отреагировали в ГФС Украины и начали соответствующую проверку.

Отметим, что обвинения в адрес киевского “Динамо” по части возможных налоговых махинаций звучат уже не впервые.

В частности, речь о публикации в СМИ зарплатных ведомостей футболистов клуба за 2013-2015 годы. Из них следовало, что ФК за три года уклонился от уплаты около 30 миллионов долларов в бюджет, путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.

“Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в „Динамо“ платили через оффшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда “Новое время”.