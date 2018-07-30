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Тренер "Динамо" отримує в п'ять разів менше за Фонсеку і в два рази менше за підопічного Гонсалеса

Київ • УНН

 • 22712 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Найбільше серед головних тренерів чемпіонату України заробляє наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека, а його колега з "Динамо" Олександр Хацкевич отримує в 5,5 раза менше, повідомляє Sport Arena, передає УНН.

Видання відзначає, що рейтинг зарплат складено на основі отриманої інформації від агентів, функціонерів і тренерів.

Суми зарплат порівнювалися без урахування можливих бонусів і премій.

Так, згідно з рейтингом видання, найбільше серед тренерів української Прем'єр-ліги заробляє Паулу Фонсека, який очолив ФК "Шахтар" в 2016 році.

Його оклад становить 330 тисяч доларів на місяць. За ним у рейтингу розташувався наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич із зарплатою в 60 тисяч доларів на місяць, що в 5,5 раза менше, ніж у Фонсеки.

Трійку найбільш високооплачуваних тренерів чемпіонату України замикає головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб, який заробляє 20 тисяч доларів на місяць.

Найменше, згідно з рейтингом, отримує тренер одеського "Чорноморця" з щомісячною оплатою своєї роботи в розмірі 3 тис. доларів.

Весь рейтинг зарплат виглядає наступним чином:

Паулу Фонсека (Шахтар, Донецьк) - 330 тисяч доларів; 
Олександр Хацкевич (Динамо, Київ) - 60 тисяч доларів; 
Юрій Вернидуб (Зоря, Луганськ) - 20 тисяч доларів; 
Василь Сачко (Ворскла, Полтава) - 15 тисяч доларів; 
Фабріціо Раванеллі (Арсенал-Київ) - 10 тисяч доларів; 
Олександр Бабич (Маріуполь), Володимир Шаран (Олександрія) - 7,5 тисяч доларів; 
Роман Санжар (Олімпік, Донецьк) - 5 тисяч доларів; 
Жілмар (ФК Львів), Олександр Рябоконь (Десна, Чернігів), Олег Бойчишин (Карпати, Львів) - 4 тисячі доларів; 
Ангел Червенков (Чорноморець, Одеса) - 3 тисячі доларів.

Нагадаємо, що один з футболістів "Динамо" проговорився, яку заробітну плату отримує за місяць. Дерліс Гонсалес розповів, що клуб платить йому 110 тис. доларів, тобто практично в два рази більше, ніж головному своєму тренеру.

Також нагадаємо, що за інформацією "Футбол 1", офіційна податкова звітність ФК "Динамо" не відображає реальні заробітні плати гравців. Отримують футболісти більше, а в зарплатних відомостях декларуються суми в рази менші.

Уточнимо, що на адресу "Динамо" і раніше звучали звинувачення в несплаті податків. Зокрема мова про публікації в ЗМІ відомостей за 2013-2015 рр. З них випливало, що ФК за три роки ухилився від сплати близько 30 мільйонів доларів до бюджету.

"Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа, основну частину зарплати в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах", - повідомляло тоді "Новое время".

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