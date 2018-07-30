Тренер “Динамо” получает в пять раз меньше Фонсеки и в два раза меньше подопечного Гонсалеса

Издание отмечает, что рейтинг зарплат составлен на основе полученной информации от агентов, функционеров и тренеров.

Суммы зарплат сравнивались без учета возможных бонусов и премий.

Так, согласно рейтингу издания, больше всего среди тренеров украинской Премьер-лиги зарабатывает Паулу Фонсека, который возглавил ФК “Шахтер” в 2016 году.

Его оклад составляет 330 тысяч долларов в месяц. За ним в рейтинге расположился наставник киевского “Динамо” Александр Хацкевич с зарплатой в 60 тысяч долларов в месяц, что в 5,5 раза меньше, чем у Фонсеки.

Тройку самых высокооплачиваемых тренеров чемпионата Украины замыкает главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб, который зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц.

Самым низкооплачиваемым, согласно рейтингу, являться тренер одесского “Черноморца” с ежемесячной оплатой своей работы в размере 3 тыс. долларов.

Весь рейтинг зарплат выглядит следующим образом:

Паулу Фонсека (Шахтер, Донецк) — 330 тысяч долларов;

Александр Хацкевич (Динамо, Киев) — 60 тысяч долларов;

Юрий Вернидуб (Заря, Луганск) — 20 тысяч долларов;

Василий Сачко (Ворскла, Полтава) — 15 тысяч долларов;

Фабрицио Раванелли (Арсенал-Киев) — 10 тысяч долларов;

Александр Бабич (Мариуполь), Владимир Шаран (Александрия) — 7,5 тысяч долларов;

Роман Санжар (Олимпик, Донецк) — 5 тысяч долларов;

Жилмар (ФК Львов), Александр Рябоконь (Десна, Чернигов), Олег Бойчишин (Карпаты, Львов) — 4 тысячи долларов;

Ангел Червенков (Черноморец, Одесса) — 3 тысячи долларов.

Напомним, что один из футболистов “Динамо” проговорился, какую заработную плату получает в месяц. Дерлис Гонсалес рассказал, что клуб платит ему 110 тыс. долларов, то есть практически в два раза больше, чем главному своему тренеру.

Также напомним, что по информации “Футбол 1”, официальная налоговая отчетность ФК “Динамо” не отображает реальные заработные платы игроков. Получают футболисты больше, а в зарплатных ведомостях декларируются суммы в разы меньше.

Уточним, что в адрес “Динамо” и ранее звучали обвинения в неуплате налогов. В частности речь о публикации в СМИ ведомостей за 2013-2015 гг. Из них следовало, что ФК за три года уклонился от уплаты порядка 30 миллионов долларов в бюджет.

“Тем самым киевский клуб платил менее 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным медиа, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда “Новое время”.