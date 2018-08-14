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Податковий скандал "Динамо": ще один екс-гравець озвучив свої реальні гонорари

Київ • УНН

 • 22592 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Екс-гравець київського "Динамо" і збірної України з футболу Олександр Алієв розповів про свої гонорари і штрафи в київському клубі. Про це пише спортивний портал Sport.ua, передає УНН.

Податковий скандал "Динамо": ще один екс-гравець озвучив свої реальні гонорари

"Мій найбільший штраф в "Динамо" був 70 тисяч доларів? Ви нічого не знаєте, Ігор Михайлович (Суркіс - ред.) карав на 100 тисяч доларів. Але потім ми зіграли добре гру, я знав, коли до нього підійти, і він пробачив.

Скільки заробляв? Не скажу, що ми заробляли більше всіх в Україні. Найбільші преміальні - 45 тисяч дол. за гру. Коли з "Валенсією" грали, з ПСЖ. Куди їх відразу витратити? Хіба що в казино піти", - розповів Алієв.

Нагадаємо, що згідно з зарплатними відомостями гравців "Динамо Київ", які є у відкритому доступі, футболісти клубу отримують зарплату на рівні 18-20 тис. грн на місяць.

При цьому, як раніше повідомив пресі екс-динамівець Дерліс Гонсалес, його реальна зарплата в "Динамо" досягала 110 тис. доларів на місяць.

Подвійна бухгалтерія клубу може вказувати на спробу ухилитися від сплати податків, вважають експерти.

На цей податковий скандал вже відреагували в ДФС України і почали відповідну перевірку.

Відзначимо, що звинувачення на адресу київського "Динамо" щодо можливих податкових махінацій звучать вже не вперше.

Зокрема, мова про публікації в ЗМІ зарплатних відомостей футболістів клубу за 2013-2015 роки. З них випливало, що ФК за три роки ухилився від сплати близько 30 мільйонів доларів до бюджету, шляхом заниження реальних заробітних плат своїх гравців у податковій звітності.

"Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними ЗМІ, основну частину зарплати в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах", - повідомляло тоді "Новое время".

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