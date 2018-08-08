ДФС розпочала перевірку податкової звітності ФК "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Державна фіскальна служба України розпочала перевірку офіційної податкової звітності ФК "Динамо" (Київ). Про це фіскали повідомили у відповідь на запит УНН.
Додамо, напередодні окремі ЗМІ оприлюднили зарплатні відомості гравців київського "Динамо". З’ясувалося, що офіційні зарплати гравців столичного клубу становлять близько 20 тис. грн на місяць.
Разом з тим, наприкінці липня футболіст "Динамо", парагваєць Дерліс Гонсалес в інтерв’ю бразильському виданню озвучив свою зарплату в українському клубі, назвавши суму у 110 тисяч доларів США на місяць.
Інформацією зацікавилася ДФС, розпочавши перевірку.
"Відповідну інформацію направлено до Офісу великих платників податків ДФС для подальшого вжиття заходів податкового контролю", - повідомили податківці.
"У разі встановлення фактів порушень вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, будуть вжиті заходи для їх усунення", - запевнили в ДФС.
Нагадаємо, "Динамо" також підозрюють в ухиленні від сплати податків при розмитненні двох позашляховиків Merсedes.
Зауважимо, що на адресу київського "Динамо" і раніше звучали звинувачення у несплаті податків. Зокрема, йдеться про публікації у ЗМІ зарплатних відомостей футболістів клубу за 2013-2015 роки. З них випливало, що ФК за три роки ухилився від сплати близько 30 мільйонів доларів до бюджету, шляхом заниження реальних заробітних плат своїх гравців у податковій звітності.
"Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа, основну частину зарплати в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах", - повідомляло тоді "Новое время".