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ДФС розпочала перевірку податкової звітності ФК "Динамо"

ДФС розпочала перевірку податкової звітності ФК "Динамо"

Київ • УНН

 • 23970 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Державна фіскальна служба України розпочала перевірку офіційної податкової звітності ФК "Динамо" (Київ). Про це фіскали повідомили у відповідь на запит УНН.

Додамо, напередодні окремі ЗМІ оприлюднили зарплатні відомості гравців київського "Динамо". З’ясувалося, що офіційні зарплати гравців столичного клубу становлять близько 20 тис. грн на місяць.

Разом з тим, наприкінці липня футболіст "Динамо", парагваєць Дерліс Гонсалес в інтерв’ю бразильському виданню озвучив свою зарплату в українському клубі, назвавши суму у 110 тисяч доларів США на місяць.

Інформацією зацікавилася ДФС, розпочавши перевірку.

"Відповідну інформацію направлено до Офісу великих платників податків ДФС для подальшого вжиття заходів податкового контролю", - повідомили податківці.

"У разі встановлення фактів порушень вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, будуть вжиті заходи для їх усунення", - запевнили в ДФС.

Нагадаємо, "Динамо" також підозрюють в ухиленні від сплати податків при розмитненні двох позашляховиків Merсedes.

Зауважимо, що на адресу київського "Динамо" і раніше звучали звинувачення у несплаті податків. Зокрема, йдеться про публікації у ЗМІ зарплатних відомостей футболістів клубу за 2013-2015 роки. З них випливало, що ФК за три роки ухилився від сплати близько 30 мільйонів доларів до бюджету, шляхом заниження реальних заробітних плат своїх гравців у податковій звітності.

"Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа, основну частину зарплати в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах", - повідомляло тоді "Новое время".

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