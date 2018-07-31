"Динамо" підозрюють в ухиленні від сплати податків при розмитненні двох позашляховиків Merсedes

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Слідчі прокуратори Києва в кінці минулого року почали розслідування за фактом покупки ФК "Динамо Київ" двох автомобілів марки "Mercedes-Benz", ML 500 4 MATIC. Вартість останніх була значно занижена при митному оформленні з метою ухилення від сплати податків, вважає слідство. Про це сказано в постановах Печерського райсуду м.Києва, передає УНН.

Як випливає з матеріалів судових рішень, пізніше вказане кримінальне провадження № 42016110350000083 було передано для розслідування в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України.

У постанові Печерського суду від 6 березня 2017 року уточнюється, що суд наклав арешти на куплені "Динамо" автомобілі.

"Накласти арешт на майно, а саме: на автомобіль марки "Mercedes Benz ML500, 4-matik", кузов № WDC1660731A532451, д.н.з. "АА 0006 ОН", власник ТОВ "Футбольний Клуб "Динамо Київ" (код 00305981), на автомобіль марки "Mercedes Benz ML500, 4-matik", кузов № WDC1660731A541854, д.н.з. "АА 0006 ОС", власник ТОВ "Футбольний Клуб "Динамо Київ" (код 00305981)", - наголошується в рішенні суду.

Слідство встановило, що при митному оформленні зазначених автомобілів були підроблені документи. Зокрема мова про заниження вартості транспортних засобів, з метою ухилення від сплати податків в повному розмірі.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи митного поста "Західний" Київської митниці Державної фіскальної служби України ... зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, навмисно надали неправомірне сприяння ТОВ "ФК Динамо Київ" в ухиленні від сплати митних платежів та податків до державного бюджету при митному оформленні транспортних засобів по ... товаросупровідним документам, прикладеним до них, що містять недостовірні відомості про вартість двох легкових автомобілів "Merсedes Benz ML500, 4-matik", кузов № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, ... що призвело до заниження митної вартості та відповідних митних платежів та як наслідок до нанесення збитків державному бюджету в особливо великих розмірах" , - наголошується в постанові суду.

Нагадаємо, що на адресу київського "Динамо" і раніше звучали звинувачення в несплаті податків. Зокрема мова про публікації в ЗМІ зарплатних відомостей футболістів клубу за 2013-2015 рр. З них випливало, що ФК за три роки ухилився від сплати близько 30 мільйонів доларів до бюджету, шляхом заниження реальних заробітних плат своїх гравців у податковій звітності.

"Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа, основну частину зарплати в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах", - повідомляло тоді "Новое время".

В кінці минулого тижня ЗМІ став відомий ще один факт, який також може свідчити про ухилення від сплати податків з боку "Динамо". Так, один з футболістів ФК - Дерліс Гонсалес - заявив бразильському виданню, що отримує заробітну плату в розмірі 110 тис. доларів в місяць.

Однак, як уточнив спортивний сайт "Футбол 1", звітність "Динамо" по зарплатах гравців за січень поточного року містила абсолютно інші цифри.

"В інтернеті без проблем можна знайти динамівську відомість про нарахування заробітної плати гравцям і співробітникам за січень цього року.

2 мільйони 860 тисяч гривень - приблизно таку суму, якщо вірити Дерлісу, ми повинні були б побачити біля його прізвища. Але цифра в 150 разів менша: 18526 гривень та 84 копійки.

Поруч сума 4075 гривень - це те, скільки податку було заплачено з офіційної зарплати парагвайця", - зазначив футбольний портал.

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