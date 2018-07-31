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“Динамо” подозревают в уклонении от уплаты налогов при растаможке двух внедорожников Mercedes

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Следователи прокураторы Киева в конце прошлого года начали расследования по факту покупки ФК “Динамо Киев” двух автомобилей марки “Mercedes-Benz”, ML 500 4 MATIC. Стоимость последних была значительно занижена при таможенном оформлении с целью уклонения от уплаты налогов, считает следствие. Об этом сказано в Постановлениях Печерского райсуда г. Киева, передает УНН

Как следует из материалов судебных решений, позже указанное уголовное производство № 42016110350000083 было передано для расследования в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. 

В постановлении Печерского суда от 6 марта 2017 года уточняется, что суд наложил аресты на купленные “Динамо” автомобили.

“Наложить арест на имущество, а именно: на автомобиль марки "Mercedes Benz ML500, 4-matik", кузов № WDC1660731A532451, д.н.з. "АА 0006 ОН", владелец ООО "Футбольный Клуб "Динамо Киев" (код 00305981), на автомобиль марки "Mercedes Benz ML500, 4-matik", кузов № WDC1660731A541854, д.н.з. "АА 0006 ОС", владелец ООО "Футбольный Клуб "Динамо Киев" (код 00305981)”, — отмечается в решении суда

Следствие установило, что при таможенном оформлении указанных автомобилей были подделаны документы. В частности речь о занижении стоимости транспортных средств, с целью уклонения от уплаты налогов в полном размере.

“Досудебным расследованием установлено, что должностные лица таможенного поста "Западный" Киевской таможни Государственной фискальной службы Украины ... злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды, намеренно предоставили неправомерное содействие ООО "ФК Динамо Киев" в уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов в государственный бюджет при таможенном оформлении транспортных средств по ... товаросопроводительным документам приложенным к ним, содержащих недостоверные сведения о стоимости двух легковых автомобилей "Merсedes Benz ML500, 4-matik", кузов № НОМЕР_1 и № НОМЕР_2, ... что привело к занижению таможенной стоимости и соответствующих таможенных платежей и как следствие к нанесению ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах”, — отмечается в постановлении суда.

Напомним, что в адрес киевского “Динамо” и ранее звучали обвинения в неуплате налогов. В частности речь о публикации в СМИ зарплатных ведомостей футболистов клуба за 2013-2015 гг. Из них следовало, что ФК за три года уклонился от уплаты порядка 30 миллионов долларов в бюджет, путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.

“Тем самым киевский клуб платил менее 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным медиа, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках”, — сообщало тогда “Новое время”.

В конце прошлой недели СМИ стал известен еще один факт, который также может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов со стороны “Динамо”. Так, один из футболистов ФК — Дерлис Гонсалес — заявил бразильскому изданию, что получает заработную плату в размере 110 тис. долларов в месяц.

Однако, как уточнил спортивный сайт “Футбол 1”, отчетность “Динамо” по зарплатам игроков за январь текущего года содержала абсолютно другие цифры.

“В интернете без проблем можно найти динамовскую ведомость о начислении заработной платы игрокам и сотрудникам за январь этого года.

2 миллиона 860 тысяч гривен — примерно такую ​​сумму, если верить Дерлису, мы должны были бы увидеть возле его фамилии. Но цифра в 150 раз меньше: 18526 гривен и 84 копейки.

Рядом сумма 4075 гривен — это то, сколько налога было уплочено из официальной зарплаты парагвайца”, — отметил футбольный портал.

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