ГФС начала проверку налоговой отчетности ФК "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Государственная фискальная служба Украины начала проверку официальной налоговой отчетности ФК "Динамо" (Киев). Об этом фискалы сообщили в ответ на запрос УНН.
Добавим, накануне некоторые СМИ обнародовали зарплатные сведения игроков киевского "Динамо". Выяснилось, что официальные зарплаты игроков столичного клуба составляют около 20 тыс. грн в месяц.
Вместе с тем, в конце июля футболист "Динамо", парагваец Дерлис Гонсалес в интервью бразильскому изданию озвучил свою зарплату в украинском клубе, назвав сумму в 110 тысяч долларов США в месяц.
Информацией заинтересовалась ГФС, начав проверку.
"Соответствующая информация направлена в Офис крупных налогоплательщиков ГФС для дальнейшего принятия мер налогового контроля", - сообщили налоговики.
"В случае установления фактов нарушений требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, будут приняты меры для их устранения", - заверили в ГФС.
Напомним, "Динамо" также подозревают в уклонении от уплаты налогов при растаможивании двух внедорожников Merсedes.
Отметим, что в адрес киевского "Динамо" и раньше звучали обвинения в неуплате налогов. В частности, речь идет о публикации в СМИ зарплатных ведомостей футболистов клуба за 2013-2015 годы. Из них следовало, что ФК за три года уклонился от уплаты около 30 миллионов долларов в бюджет, путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.
"Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках", - сообщало тогда "Новое время".