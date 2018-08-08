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ГФС начала проверку налоговой отчетности ФК "Динамо"

ГФС начала проверку налоговой отчетности ФК "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 23966 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Государственная фискальная служба Украины начала проверку официальной налоговой отчетности ФК "Динамо" (Киев). Об этом фискалы сообщили в ответ на запрос УНН.

Добавим, накануне некоторые СМИ обнародовали зарплатные сведения игроков киевского "Динамо". Выяснилось, что официальные зарплаты игроков столичного клуба составляют около 20 тыс. грн в месяц.

Вместе с тем, в конце июля футболист "Динамо", парагваец Дерлис Гонсалес в интервью бразильскому изданию озвучил свою зарплату в украинском клубе, назвав сумму в 110 тысяч долларов США в месяц.

Информацией заинтересовалась ГФС, начав проверку.

"Соответствующая информация направлена ​​в Офис крупных налогоплательщиков ГФС для дальнейшего принятия мер налогового контроля", - сообщили налоговики.

"В случае установления фактов нарушений требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, будут приняты меры для их устранения", - заверили в ГФС.

Напомним, "Динамо" также подозревают в уклонении от уплаты налогов при растаможивании двух внедорожников Merсedes.

Отметим, что в адрес киевского "Динамо" и раньше звучали обвинения в неуплате налогов. В частности, речь идет о публикации в СМИ зарплатных ведомостей футболистов клуба за 2013-2015 годы. Из них следовало, что ФК за три года уклонился от уплаты около 30 миллионов долларов в бюджет, путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.

"Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках", - сообщало тогда "Новое время".

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