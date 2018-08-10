Експерт про перевірку бухгалтерії "Динамо": одних фіскалів на Суркісів буде замало
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Результати перевірки офіційної податкової звітності ФК "Динамо" (Київ) Державною фіскальною службою будуть невтішні. Такий прогноз в авторському блозі зробив політичний експерт Володимир Манько, передає УНН.
Він нагадав, що нещодавно екс-футболіст “Динамо”, парагваєць Дерліс Гонсалес, розповів ЗМІ про свою заробітну плату. Гравець повідомив, що отримував 110 тис. дол. на місяць, викривши тим самим подвійну бухгалтерію в “Динамо”.
“Бо „білі“ динамівської відомості раніше були оприлюднені у ЗМІ. Зокрема ось тут. Якщо є „білі“ відомості, то мають бути й „чорні“, або так звані „амбарні книги“, де гравці та тренери київського „Динамо“ розписуються за отримання реальної зарплати. Усе так, як було заведено у „Партії регіонів“.
У махінаціях з зарплатами фігурує офшор Newport management ltd. Саме з нього переводяться гроші на „чорну“ касу”, — написав Манько.
За цими фактами ДФС вже розпочала перевірку, однак, на переконання політолога “одних фіскалів на Суркісів буде замало”.
“Там є робота й для Генпрокуратури й Служби безпеки”, — зазначив експерт, нагадавши про кримінальне провадження за фактом податкових махінацій при розмитненні Mersedes ML 500 4-matic з боку ФК “Динамо”.
Нагадаємо, на адресу київського “Динамо” і раніше звучали звинувачення у несплаті податків.
Зокрема, йдеться про публікації у ЗМІ зарплатних відомостей футболістів клубу за 2013-2015 роки. З них випливало, що ФК за три роки ухилився від сплати близько 30 мільйонів доларів до бюджету, шляхом заниження реальних заробітних плат своїх гравців у податковій звітності.
“Тим самим київський клуб платив менше 1% податків від реальних окладів своїх гравців. За даними медіа, основну частину зарплати в „Динамо“ платили через офшор Newport Management LTD, що фігурує в судових позовах”, — повідомляло тоді “Новое время”.