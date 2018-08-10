Эксперт о проверке бухгалтерии "Динамо": одних фискалов на Суркисов будет мало

Он напомнил, что недавно экс-футболист "Динамо", парагваец Гонсалес, рассказал СМИ о своей заработной плате. Игрок сообщил, что получал 110 тыс. долл. в месяц, разоблачив тем самым двойную бухгалтерию в "Динамо".

"Потому что "белые" динамовские сведения ранее были обнародованы в СМИ. В частности вот здесь. Если есть "белые" сведения, то должны быть и "черные", или так называемые "амбарные книги", где игроки и тренеры киевского "Динамо" расписываются за получение реальной зарплаты. Все так, как было принято в "Партии регионов".

В махинациях с зарплатами фигурирует оффшор Newport management ltd. Именно с него переводятся деньги на "черную" кассу", - написал Манько.

По этим фактам ГФС уже начала проверку, однако, по мнению политолога "одних фискалов на Суркисов будет мало".

"Там есть работа и для Генпрокуратуры и Службы безопасности", - отметил эксперт, напомнив об уголовном производстве по факту налоговых махинаций при растаможивании Mersedes ML 500 4-matic со стороны ФК "Динамо".

Напомним, в адрес киевского "Динамо" по-прежнему звучали обвинения в неуплате налогов.

В частности, речь идет о публикации в СМИ зарплатных ведомостей футболистов клуба за 2013-2015 годы. Из них следовало, что ФК за три года уклонился от уплаты около 30 млн долларов в бюджет, путем занижения реальных заработных плат своих игроков в налоговой отчетности.

"Тем самым киевский клуб платил меньше 1% налогов от реальных окладов своих игроков. По данным СМИ, основную часть зарплаты в "Динамо" платили через офшор Newport Management LTD, фигурирующий в судебных исках", - сообщало тогда "Новое время".