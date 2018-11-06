Ветераны АТО потребовали от столичного “Динамо” уплаты военного сбора
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Ветераны АТО обратились к “Динамо” по вопросу неуплаты военного сбора в полном объеме. Военные потребовали пояснений, почему клуб уплатил всего 830 тыс. грн этого налога, но параллельно ведет свою финансовую деятельность через кипрский оффшор. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил ветеран АТО Сергей Белошицкий (81-я аэромобильная бригада), передает УНН.
“830 тыс. грн военного сбора заплатил футбольный клуб „Динамо“. И ГФС (которая провела проверку клуба — ред.) основывалась на том, что официально игрок в „Динамо“ зарабатывает от 13 до 18 тыс. грн. В то время, как (экс-динамовец — ред.) Гонсалес говорил, что получал 110 тыс. долларов. То есть озвучены суммы в долларах, а платят в гривне. Почему же при этом „Шахтёр“ платит гораздо больше (30 млн грн военного сбора за 2017 год)?
Это же смешно, за 13-20 тыс. никакой игрок в Высшей Лиге не выйдет играть на поле.
А на сайте „Динамо“ написано, что у них официально зарегистрирован Кипр (оффшор на Кипре — ред.). Может, они (футболисты — ред.) туда поедут играть?
Я сильно хотел бы, чтобы ГФС разобралась с этим вопросом”, — сказал Сергей Белошицкий.
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По его словам, военный сбор оплачивает каждый работающий украинец, и эти деньги очень необходимы фронту, где бойцы по-прежнему нуждается в поддержке.
Также Белошицкий подчеркнул, что сегодня жизнь боевого офицера оценивается в Украине в сумму 1 200 000 грн.
“Говорят, что жизнь офицера — бесценна. Но жизнь солдата сегодня стоит 1 200 000 грн. А это месячная зарплата одного футболиста “Динамо”, — сказал он.
Как писал УНН, налоги клубов “Шахтер” и “Динамо” разнятся в сотни миллионов гривен.