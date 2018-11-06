Ветераны АТО потребовали от столичного “Динамо” уплаты военного сбора

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Ветераны АТО обратились к “Динамо” по вопросу неуплаты военного сбора в полном объеме. Военные потребовали пояснений, почему клуб уплатил всего 830 тыс. грн этого налога, но параллельно ведет свою финансовую деятельность через кипрский оффшор. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил ветеран АТО Сергей Белошицкий (81-я аэромобильная бригада), передает УНН.