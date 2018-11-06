Ветерани АТО вимагають від столичного "Динамо" сплати військового збору

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ветерани АТО звернулися до "Динамо" щодо питання несплати військового збору в повному обсязі. Військові зажадали пояснень, чому клуб заплатив усього 830 тис. грн цього податку, але паралельно веде свою фінансову діяльність через кіпрський офшор. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив ветеран АТО Сергій Білошицький (81-а аеромобільна бригада), передає УНН.