Ветерани АТО вимагають від столичного "Динамо" сплати військового збору
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Ветерани АТО звернулися до "Динамо" щодо питання несплати військового збору в повному обсязі. Військові зажадали пояснень, чому клуб заплатив усього 830 тис. грн цього податку, але паралельно веде свою фінансову діяльність через кіпрський офшор. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив ветеран АТО Сергій Білошицький (81-а аеромобільна бригада), передає УНН.
"830 тис. грн військового збору заплатив футбольний клуб "Динамо". І ДФС (яка провела перевірку клубу - ред.) ґрунтувалася на тому, що офіційно гравець в "Динамо" заробляє від 13 до 18 тис. грн. У той час як (екс-динамівець - ред.) Гонсалес говорив, що отримував 110 тис. доларів. Тобто озвучені суми в доларах, а платять в гривні. Чому ж при цьому "Шахтар" платить набагато більше (30 млн грн військового збору за 2017 рік)?
Це ж смішно, за 13-20 тис. жоден гравець у Вищій Лізі не вийде грати на полі.
А на сайті "Динамо" написано, що у них офіційно зареєстрований Кіпр (офшор на Кіпрі - ред.). Може, вони (футболісти - ред.) туди поїдуть грати?
Я сильно хотів би, щоб ДФС розібралася з цим питанням", - сказав Сергій Білошицький.
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За його словами, військовий збір оплачує кожен працюючий українець, і ці гроші дуже необхідні фронту, де бійці як і раніше потребують підтримки.
Також Білошицький підкреслив, що сьогодні життя бойового офіцера оцінюється в Україні в суму 1 200 000 грн.
"Кажуть, що життя офіцера - безцінне. Але життя солдата сьогодні коштує 1 200 000 грн. А це місячна зарплата одного футболіста "Динамо", - сказав він.
Як писав УНН, податки клубів "Шахтар" і "Динамо" різняться в сотні мільйонів гривень.