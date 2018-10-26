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“Шахтар” vs “Динамо”: податки клубів різняться на сотні мільйонів гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У 2017 році ФК “Шахтар” (Донецьк) сплатив до бюджету 83,7 млн грн податку на додану вартість та потрапив до рейтингу найбільших платників податків України. ФК “Динамо” (Київ) натомість перерахував до бюджету вказаного податку лише близько 2,5 млн грн, передає УНН.

Також протягом 2017 року ФК “Шахтар” сплатив до бюджету ПДФО у сумі 366,4 млн грн та 151 тис. грн податку на прибуток підприємств.

Зауважимо, що ПДФО включає в себе і відрахування військового збору.

Загалом у 2017 року футбольний клуб “Шахтар” сплатив до бюджету 450 млн грн податків.

При цьому ФК “Динамо” (Київ) у 2017 році сплатив до бюджету близько 2,5 млн грн податку на додану вартість. Також за 2017 рік ФК направив до бюджету ПДФО у сумі трохи більше 10 млн грн, ЄСВ — у сумі 12 млн грн.

У цілому, як йдеться у листі “Динамо” на адресу Офісу великих платників податку, клуб у 2017 році сплатив 85 млн грн, що більше ніж у 5 разів менше за відрахування “Шахтаря”.

Нагадаємо, напередодні президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував питання “сірих” зарплат українських футболістів. За його словами, поняття виплат заробітних плат “у конвертах” не є прийнятним для жодної міжнародної футбольної організації.

Також, за його словами, деякі з українських ФК штучно занижують заробітні плати своїх гравців, уникаючи таким чином повної сплати військового збору.

“Але десь я читав останню інформацію, що приблизно рівні клуби, ну, може, там трохи є різниця, тільки одні платять військовий збір 30 млн грн, інші — 800 тисяч грн. У 40 разів менше! Але при цьому одягають футболки „Герой АТО“. Так заплатіть гроші - і за ці гроші ми підтримаємо наших ветеранів і наших героїв. Не треба піаритися! Заплатіть ті гроші, хай не 30 млн, не 20 млн, 10 млн грн, але не 800 тисяч. Це просто блюзнірство! Це різниця в стандартах, і це називається підміна понять”, — зазначив президент ФФУ, ймовірно, маючи на увазі податки “Шахтаря” у порівнянні з податками, сплаченими ФК “Динамо” (Київ).

Також нагадаємо, нещодавно податковий скандал розгорівся навколо штучно занижених гонорарів гравців столичного “Динамо”.

Так, в ЗМІ доступні документи, згідно з якими динамівці, в середньому, отримують заробітну плату на рівні 18-20 тис. грн на місяць. При цьому, за словами екс-гравця ФК Дерліса Гонсалеса, реальний його оклад в клубі досягав 110 тис. доларів на місяць.

За фактом можливого ведення “подвійної бухгалтерії”, ДФС вже почала перевірку “Динамо Київ”.

У клубі “Динамо” також відреагували на скандал, та оприлюднили документи, котрі підтвердили наявність офшору — Dynamo Kiev (Cyprus) LTD — через який, власне, гравцям і сплачуються гонорари. У такий спосіб і відбувається зменшення податкового навантаження.

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