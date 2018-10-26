“Шахтар” vs “Динамо”: податки клубів різняться на сотні мільйонів гривень

Також протягом 2017 року ФК “Шахтар” сплатив до бюджету ПДФО у сумі 366,4 млн грн та 151 тис. грн податку на прибуток підприємств.

Зауважимо, що ПДФО включає в себе і відрахування військового збору.

Загалом у 2017 року футбольний клуб “Шахтар” сплатив до бюджету 450 млн грн податків.

При цьому ФК “Динамо” (Київ) у 2017 році сплатив до бюджету близько 2,5 млн грн податку на додану вартість. Також за 2017 рік ФК направив до бюджету ПДФО у сумі трохи більше 10 млн грн, ЄСВ — у сумі 12 млн грн.

У цілому, як йдеться у листі “Динамо” на адресу Офісу великих платників податку, клуб у 2017 році сплатив 85 млн грн, що більше ніж у 5 разів менше за відрахування “Шахтаря”.

Нагадаємо, напередодні президент ФФУ Андрій Павелко прокоментував питання “сірих” зарплат українських футболістів. За його словами, поняття виплат заробітних плат “у конвертах” не є прийнятним для жодної міжнародної футбольної організації.

Також, за його словами, деякі з українських ФК штучно занижують заробітні плати своїх гравців, уникаючи таким чином повної сплати військового збору.

“Але десь я читав останню інформацію, що приблизно рівні клуби, ну, може, там трохи є різниця, тільки одні платять військовий збір 30 млн грн, інші — 800 тисяч грн. У 40 разів менше! Але при цьому одягають футболки „Герой АТО“. Так заплатіть гроші - і за ці гроші ми підтримаємо наших ветеранів і наших героїв. Не треба піаритися! Заплатіть ті гроші, хай не 30 млн, не 20 млн, 10 млн грн, але не 800 тисяч. Це просто блюзнірство! Це різниця в стандартах, і це називається підміна понять”, — зазначив президент ФФУ, ймовірно, маючи на увазі податки “Шахтаря” у порівнянні з податками, сплаченими ФК “Динамо” (Київ).

Також нагадаємо, нещодавно податковий скандал розгорівся навколо штучно занижених гонорарів гравців столичного “Динамо”.

Так, в ЗМІ доступні документи, згідно з якими динамівці, в середньому, отримують заробітну плату на рівні 18-20 тис. грн на місяць. При цьому, за словами екс-гравця ФК Дерліса Гонсалеса, реальний його оклад в клубі досягав 110 тис. доларів на місяць.

За фактом можливого ведення “подвійної бухгалтерії”, ДФС вже почала перевірку “Динамо Київ”.

У клубі “Динамо” також відреагували на скандал, та оприлюднили документи, котрі підтвердили наявність офшору — Dynamo Kiev (Cyprus) LTD — через який, власне, гравцям і сплачуються гонорари. У такий спосіб і відбувається зменшення податкового навантаження.