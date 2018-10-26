"Шахтер" vs "Динамо": налоги клубов разнятся в сотни миллионов гривен

Также в течение 2017 года ФК "Шахтер" заплатил в бюджет НДФЛ в сумме 366,4 млн грн и 151 тыс. грн налога на прибыль предприятий.

Заметим, что НДФЛ включает в себя и отчисления военного сбора.

Всего в 2017 году футбольный клуб "Шахтер" заплатил в бюджет 450 млн грн налогов.

При этом ФК "Динамо" (Киев) в 2017 году уплатил в бюджет около 2,5 млн грн налога на добавленную стоимость. Также за 2017 год ФК направил в бюджет НДФЛ на сумму не более 10 млн грн, ЕСВ - в сумме 12 млн грн.

В целом, как говорится в письме "Динамо" в адрес Офиса крупных налогоплательщиков, клуб в 2017 году заплатил 85 млн грн, что более чем в 5 раз меньше отчислений "Шахтера".

Напомним, ранее президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал вопрос "серых" зарплат украинских футболистов. По его словам, понятие выплат заработных плат "в конвертах" неприемлемо ни для одной международной футбольной организации.

Также, по его словам, некоторые из украинских ФК искусственно занижают заработные платы своих игроков, избегая таким образом полной уплаты военного сбора.

"Но где-то я читал последнюю информацию, что примерно равные клубы, ну, может, там немного есть разница, только одни платят военный сбор 30 млн грн, другие - 800 тысяч грн. В 40 раз меньше! Но при этом одевают футболки "Герой АТО". Так заплатите деньги - и за эти деньги мы поддержим наших ветеранов и наших героев. Не надо пиариться! Заплатите те деньги, пусть не 30 млн, не 20 млн, 10 млн грн, но не 800 тысяч. Это просто кощунство! Это разница в стандартах, и это называется подмена понятий", - отметил президент ФФУ, вероятно, имея в виду налоги "Шахтера" по сравнению с налогами, уплаченными ФК" Динамо "(Киев).

Также напомним, недавно налоговый скандал разгорелся вокруг искусственно заниженных гонораров игроков столичного "Динамо".

Так, в СМИ доступны документы, согласно которым динамовцы, в среднем, получают заработную плату на уровне 18-20 тыс. грн в месяц. При этом, по словам экс-игрока ФК Дерлиса Гонсалеса, реальный его оклад в клубе достигал 110 тыс. долларов в месяц.

По факту возможного ведения "двойной бухгалтерии" ГФС уже начала проверку "Динамо Киев".

В клубе "Динамо" также отреагировали на скандал, и обнародовали документы, которые подтвердили наличие оффшора - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD - через который, собственно, игрокам и уплачиваются гонорары. Таким образом и происходит уменьшение налоговой нагрузки.