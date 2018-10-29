Соцсети о поражении киевлян: от "Динамо" осталось одно название

Фаны “динамовцев” снова намекают на необходимость смены главного наставника ФК, а самих футболистов винят в том, что они играют как “любители”, а не как “профи”.

“От "Динамо" осталась одно название”, — отметил пользователь соцсети Василий Антохив.

“Выгоняйте двух физруков. Игры не будет. Одними навесами сейчас даже у Львова не выиграешь”, — написал Саша Телешман.

“Это уму не постижимо, ... если проигрывать у Львова, то что можно про этого тренера и команду говорить?” — высказался Олег Макарчук.

Пользователь Facebook Володя Цап, в свою очередь, предположил, что единственный тренер, который смог бы сегодня поднять команду “Динамо” — это Мирон Маркевич.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркевич готов возглавить “Динамо”, но без Суркисов

“Наверное, такой команды, как “Динамо” — уже не будет... Жаль, теперь им нужно менять название: чтобы не позорить такой великий клуб, как “Динамо”, — написал пользователь Андрей Басюк.

Некоторые из фанатов в открытую призвали главного тренера динамовцев уйти в отставку и не “мучить команду”.

“Хацкевич, не мучай команду и сам не мучайся. Иди в отставку. Такого позора я не помню с 1986 года (именно с этого года я болею за “Динамо”), — написал в Facebook Руслан Шумик.

Болельщики ФК “Львов”, в свою очередь, всячески поддерживают свою команду, отмечая хороший уровень продемонстрированной игры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФК “Динамо” требуют вернуть в собственность киевлянам

Как ранее сообщал УНН, член тренерского штаба “Динамо” Александр Заваров посоветовал своим подопечным прогуляться в парике до станции метро, чтобы услышать, что о них сегодня думают болельщики.

Также напомним, журналисты уличили ФК “Динамо” в штучном занижении налогов и военного сбора.

Анализ отчетности клуба показал, что динамовцы платят на сотни миллионов гривен меньше налоговых сборов, чем их вечный конкурент на поле — ФК “Шахтер”.