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ФК “Динамо” требуют вернуть в собственность киевлянам - петиция

ФК “Динамо” требуют вернуть в собственность киевлянам - петиция

Киев  •  УНН

 • 16737 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Вчера, 9 октября, на сайте петиций КГГА появилось обращение с требованием передать ФК “Динамо” (Киев) в управление городской власти, передает УНН со ссылкой на текст опубликованной петиции.

Автор петиции Алексей Зотов отмечает, что “столичный клуб за время руководства им братьями Суркисами из когда-то легендарной команды превратился в постоянный повод для скандалов и позора с точки зрения игры на поле”.

“Доведенный до финансового кризиса и полного уничтожения потенциала игроков, клуб стал поводом для отчаяния и разочарования для всех его болельщиков”, — отмечается в петиции.

Автор петиции также утверждает, что ФК “Динамо” “до своей незаконной приватизации всегда принадлежал киевлянам”.

“... и сегодня решением столичной власти должен быть возвращен общине (путем передачи его в управление в специально созданный Фонд при КГГА). Финансирование команды должно происходить за счет отчислений с продажи билетов на матчи, а также за счет спонсорской поддержки всех желающих фанатов”, — сказано в тексте петиции.

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ФК “Динамо” нуждается в новом качественном менеджменте, новом квалифицированном тренере и новых украинских звездах футбола, убежден автор документа.

Петиция зарегистрирована под №8336. Если она соберет 10 тыс. голосов, то горсовет будет обязан ее рассмотреть и принять решение по сути.

С полным текстом петиции можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал УНН, вчера КДК ФФУ по мотивам инцидентов, которые произошли во время матча “Динамо” — “Арсенал”, вынес решение о дисквалификации тренера динамовцев Александра Хацкевича на один матч, президента ФК Игоря Суркиса — на три матча. Также было принято решение об отстранении защитника “Динамо” Артема Шабанова на два матча.

Кроме этого, за ненадлежащее поведение болельщиков, киевское “Динамо” оштрафовано на 250 тысяч гривен.

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