ФФУ дисквалифицировала Хацкевича на один матч, Суркиса - на три

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125307 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165185 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151971 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140088 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178402 просмотра

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины, на котором рассматривались события, произошедшие во время матча 10-го тура Премьер-лиги между "Арсеналом" и "Динамо" (0:1), передает УНН со ссылкой на сообщение ФФУ.

За красную карточку КДК ФФУ отстранил защитника “Динамо” Артема Шабанова на два матча.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич, который был удален во время игры, отстранен на один матч.

Президент ФК “Динамо” Игорь Суркис, а также администратор клуба Виктор Кашпур за ненадлежащее поведение отстранены решением КДК на три матча.

Кроме этого, за поведение болельщиков киевское “Динамо” оштрафовано на 250 тысяч гривен. Также клуб предупредили, что в будущем, если ситуация повторится, к нему могут применить нефинансовые санкции.

Как писал УНН, согласно предыдущему решению КДК ФФУ, за неподобающее поведение болельщиков, клубы “Динамо” и “Карпаты” заплатят по 200 тыс. грн.

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