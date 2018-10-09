ФФУ дисквалифицировала Хацкевича на один матч, Суркиса - на три

За красную карточку КДК ФФУ отстранил защитника “Динамо” Артема Шабанова на два матча.

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич, который был удален во время игры, отстранен на один матч.

Президент ФК “Динамо” Игорь Суркис, а также администратор клуба Виктор Кашпур за ненадлежащее поведение отстранены решением КДК на три матча.

Кроме этого, за поведение болельщиков киевское “Динамо” оштрафовано на 250 тысяч гривен. Также клуб предупредили, что в будущем, если ситуация повторится, к нему могут применить нефинансовые санкции.

Как писал УНН, согласно предыдущему решению КДК ФФУ, за неподобающее поведение болельщиков, клубы “Динамо” и “Карпаты” заплатят по 200 тыс. грн.