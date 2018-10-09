ФФУ дискваліфікувала Хацкевича на один матч, Суркіса - на три

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, на якому розглядалися події, які сталися під час матчу 10-го туру Прем'єр-ліги між "Арсеналом" і "Динамо" (0:1), передає УНН з посиланням на повідомлення ФФУ.