ФФУ дискваліфікувала Хацкевича на один матч, Суркіса - на три
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Відбулося засідання контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, на якому розглядалися події, які сталися під час матчу 10-го туру Прем'єр-ліги між "Арсеналом" і "Динамо" (0:1), передає УНН з посиланням на повідомлення ФФУ.
За червону картку КДК ФФУ відсторонив захисника "Динамо" Артема Шабанова на два матчі.
Головний тренер киян Олександр Хацкевич, який був вилучений під час гри, відсторонений на один матч.
Президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс, а також адміністратор клубу Віктор Кашпур за неналежну поведінку відсторонені рішенням КДК на три матчі.
Крім цього, за поведінку вболівальників київське "Динамо" оштрафоване на 250 тисяч гривень. Також клуб попередили, що в майбутньому, якщо ситуація повториться, до нього можуть застосувати нефінансові санкції.
Як писав УНН, згідно з попереднім рішенням КДК ФФУ, за неналежну поведінку вболівальників, клуби "Динамо" і "Карпати" заплатять по 200 тис. грн.