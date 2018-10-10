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ФК "Динамо" вимагають повернути у власність киян - петиція

ФК "Динамо" вимагають повернути у власність киян - петиція

Київ • УНН

 • 16745 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Вчора, 9 жовтня, на сайті петицій КМДА з'явилося звернення з вимогою передати ФК "Динамо" (Київ) в управління міської влади, передає УНН з посиланням на текст опублікованої петиції.

Автор петиції Олексій Зотов відзначає, що "столичний клуб за час керівництва ним братами Суркісами з колись легендарної команди перетворився на постійний привід для скандалів і ганьби з точки зору гри на поле".

"Доведений до фінансової кризи і повного знищення потенціалу гравців, клуб став приводом для розпачу і розчарування для всіх його вболівальників", - наголошується в петиції.

Автор петиції також стверджує, що ФК "Динамо" "до своєї незаконної приватизації завжди належав киянам".

"... і сьогодні рішенням столичної влади повинен бути повернутий громаді (шляхом передачі його в управління в спеціально створений Фонд при КМДА). Фінансування команди повинно відбуватися за рахунок відрахувань з продажу квитків на матчі, а також за рахунок спонсорської підтримки усіх охочих фанатів", - сказано в тексті петиції.

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ФК "Динамо" потребує нового якісного менеджмента, нового кваліфікованого тренера і нових українських зірок футболу, переконаний автор документа.

Петиція зареєстрована під №8336. Якщо вона збере 10 тис. голосів, то міськрада буде зобов'язана її розглянути і прийняти рішення по суті.

З повним текстом петиції можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв УНН, вчора КДК ФФУ за мотивами інцидентів, які сталися під час матчу "Динамо" - "Арсенал", виніс рішення про дискваліфікацію тренера динамівців Олександра Хацкевича на один матч, президента ФК Ігоря Суркіса - на три матчі. Також було прийнято рішення про усунення захисника "Динамо" Артема Шабанова на два матчі.

Крім цього, за неналежну поведінку вболівальників київське "Динамо" оштрафоване на 250 тисяч гривень.

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