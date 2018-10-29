Соцмережі про поразку киян: від "Динамо" залишилася лише назва

Фани "динамівців" знову натякають на необхідність зміни головного наставника ФК, а самих футболістів звинувачують в тому, що вони грають як "любителі", а не як "профі".

"Від "Динамо" залишилася сама назва", - зазначив користувач соцмережі Василь Антохів.

"Виганяйте двох фізруків. Гри не буде. Одними навісами зараз навіть у Львова не виграєш", - написав Саша Телешман.

"Незбагненно, ... якщо програвати у Львова, то що можна про цього тренера і команду говорити?" - висловився Олег Макарчук.

Користувач Facebook Володя Цап, в свою чергу, припустив, що єдиний тренер, який зміг би сьогодні підняти команду "Динамо" - це Мирон Маркевич.



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"Напевно, такої команди, як "Динамо" - вже не буде ... Шкода, тепер їм потрібно міняти назву: щоб не ганьбити такий великий клуб, як "Динамо", - написав користувач Андрій Басюк.

Деякі з фанатів у відкриту закликали головного тренера динамівців піти у відставку і не "мучити команду".

"Хацкевич, не муч команду і сам не мучся. Іди у відставку. Такої ганьби я не пам'ятаю з 1986 року (саме з цього року я вболіваю за "Динамо"), - написав у Facebook Руслан Шумик.

Уболівальники ФК "Львів", в свою чергу, всіляко підтримують свою команду, відзначаючи хороший рівень продемонстрованої гри.

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Як раніше повідомляв УНН, член тренерського штабу "Динамо" Олександр Заваров порадив своїм підопічним прогулятися в перуці до станції метро, щоб почути, що про них сьогодні думають вболівальники.

Також нагадаємо, журналісти викрили ФК "Динамо" в штучному заниженні податків і військового збору.

Аналіз звітності клубу показав, що динамівці платять на сотні мільйонів гривень менше податкових зборів, ніж їх вічний конкурент на полі - ФК "Шахтар".