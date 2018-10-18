Маркевич готов возглавить "Динамо", но без Суркисов

Так, по словам Маркевича, он готов тренировать "Динамо", но согласится на это только тогда, когда из клуба уйдут его нынешние владельцы - Григорий и Игорь Суркисы.

"Динамо" есть "Динамо", но с нынешним руководством - точно нет", - сказал он.

В общем Маркевич рассказал, что хочет вернуться в футбол, но не просто так, а "для того, чтобы сделать что-то важное".

"Я бы хотел еще поработать, но чтобы это был действительно серьезный проект, как когда-то был "Металлист". Это меня где-то побуждает к тому, что хочется еще пару лет отдать футболу на тренерской скамье. Но поживем увидим", - сказал он.

Как писал УНН, болельщики "Динамо" в последнее время резко критикуют команду и тренера Хацкевича за слабую игру.

Ряд спортивных блоггеров и журналистов даже высказываться за отставку главного наставника столичной команды.

Также напомним, недавно один из украинских журналистов сообщил о том, что ФК "Динамо" готовят к продаже.

В свете таких слухов, на сайте петиций КГГА появилось обращение от имени болельщиков к столичной власти с просьбой вернуть "Динамо" в собственность киевлян.