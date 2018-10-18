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Маркевич готовий очолити “Динамо”, але без Суркісів

Маркевич готовий очолити “Динамо”, але без Суркісів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Відомий український тренер Мирон Маркевич назвав умову, за якої він може очолити київське “Динамо”. Про це він розповів в ефірі програми “Мова футболу”, передає УНН.

Так, за словами Маркевича, він готовий тренувати “Динамо”, але погодиться на це лише тоді, коли з клубу підуть його нинішні власники — Григорій та Ігор Суркіси.

“Динамо” є “Динамо”, але з нинішнім керівництвом — точно ні“, — сказав він.

Загалом Маркевич розповів, що хоче повернутися у футбол, але не просто так, а “задля того, щоб зробити щось важливе”.

“Я б хотів ще попрацювати, але щоб це був дійсно серйозний проект, як колись був "Металіст". Це мене десь спонукає на те, що хочеться ще пару років віддати футболу на тренерській лаві. Але поживемо побачимо”, — сказав він.

Як писав УНН, уболівальники “Динамо” останнім часом різко критикують команду та тренера Хацкевича за слабку гру. 

Низка спортивних блогерів та журналістів навіть висловлюватися за відставку головного наставника столичної команди.

Також нагадаємо, нещодавно, один з українських журналістів повідомив, про те, що ФК “Динамо” готують до продажу

У світлі таких чуток, на сайті петицій КМДА з’явилося звернення від імені уболівальників до столичної влади з проханням повернути “Динамо” у власність киян

Українські Національні Новини

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