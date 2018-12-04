Кожен третій в Україні отримує заробітну плату у конверті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Близько 30% зайнятого населення в Україні отримують заробітну плату в конвертах. Про це під час прес-конференції повідомила заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії Марія Репко, передає УНН.
“З 16 мільйонів людей офіційно зайнятого населення 2,6 млн працюють або як ФОПи, хоча насправді вони є зайнятими, або отримують зарплату у конвертах. Якщо говорити про відсоток від зайнятих, які отримують зарплату у конвертах, то це приблизно 30% людей, тобто — кожен третій”, — сказала вона.
І ще приблизно 23% працюючого населення працюють без офіційного оформлення, уточнила Репко.
“Сукупна кількість таких людей - близько 6 млн - це дуже багато. Відповідно, бюджет недоотримує податку на доходи фізичних осіб, як центральний, так і місцеві бюджети, і недоотримуємо ми ЄСВ. Тобто ті кошти, за які держава має сплачувати пенсії. Власне, ми маємо дефіцит пенсійного фонду, в тому числі, і через тіньову зайнятість”, — резюмувала експерт.
Нагадаємо, нещодавно в епіцентрі податкового скандалу опинився ФК “Динамо” (Київ). За даними ЗМІ, клуб ухиляється від сплати податків шляхом декларування заробітних плат своїх гравців на рівні всього 18-20 тис. грн на місяць.
Насправді ж, гонорари динамівців становлять десятки тисяч доларів. Про це ЗМІ, зокрема, розповів екс-гравець “Динамо” Дерліс Гонсалес.
Ухилення він оподаткування відбувається шляхом залучення до фінансування ФК офшорної компанії Dynamo Kiev (Cyprus) LTD, наявність якої підтвердила перевірка ДФС.
Також нагадаємо, ветерани АТО закликали власників ФК “Динамо” добровільно сплатити військовий збір до бюджету України у повному обсязі. Проте, у відповідь на заклик військових, “Суркіси боягузливо відмовчалися”.