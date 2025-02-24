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05:23 • 15699 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122913 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182852 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147254 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138768 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117330 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107986 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102989 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142046 перегляди

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Прем'єр Хорватії: мир має включати реінтеграцію окупованих територій України

Прем'єр Хорватії: мир має включати реінтеграцію окупованих територій України

Київ • УНН

 • 23684 перегляди

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що справедливий мир має зупинити вбивства в Україні. Він наголосив на необхідності чіткого плану реінтеграції окупованих територій.

Справедливий мир має зупинити вбивства та включати чіткий план реінтеграції окупованих територій України. Про це заявив Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі 

"Ми не маємо дивитися на мир як на можливість сказати, що західні партнери, друзі України, були призведені до тієї позиції, яка суперечить тому, що ми захищали останні роки. Мир має припинити вбивство і має містити план реінтеграції ваших окупованих територій. Це справедливий спосіб продовжувати роботу, і ось так Європейський Союз має докладати свої максимальні зусилля", - заявив Пленкович.

Європейські лідери домовились "забезпечити повернення справедливого миру" в Україну - Макрон24.02.25, 05:27 • 33237 переглядiв

Доповнення

Нещодавно головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів.

Голова дипломатії ЄС заявила, що можна обговорювати з путіним "все, що хочете", але "якщо справа стосується Європи чи України, то Україна та Європа також мають погодитись на цю угоду".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути за столом переговорів разом із Європою та США навпроти росії.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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