Прем'єр Хорватії: мир має включати реінтеграцію окупованих територій України

Справедливий мир має зупинити вбивства та включати чіткий план реінтеграції окупованих територій України. Про це заявив Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

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"Ми не маємо дивитися на мир як на можливість сказати, що західні партнери, друзі України, були призведені до тієї позиції, яка суперечить тому, що ми захищали останні роки. Мир має припинити вбивство і має містити план реінтеграції ваших окупованих територій. Це справедливий спосіб продовжувати роботу, і ось так Європейський Союз має докладати свої максимальні зусилля", - заявив Пленкович.

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Нещодавно головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів.

Голова дипломатії ЄС заявила, що можна обговорювати з путіним "все, що хочете", але "якщо справа стосується Європи чи України, то Україна та Європа також мають погодитись на цю угоду".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути за столом переговорів разом із Європою та США навпроти росії.