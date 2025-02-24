Премьер Хорватии: мир должен включать реинтеграцию оккупированных территорий Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что справедливый мир должен остановить убийства в Украине. Он отметил необходимость четкого плана реинтеграции оккупированных территорий.
Справедливый мир должен остановить убийства и включать четкий план реинтеграции оккупированных территорий Украины. Об этом заявил Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время саммита «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.
Детали
«Мы не должны смотреть на мир как на возможность сказать, что западные партнеры, друзья Украины, были приведены к той позиции, которая противоречит тому, что мы защищали последние годы. Мир должен прекратить убийство и должен содержать план реинтеграции ваших оккупированных территорий. Это справедливый способ продолжать работу, и вот так Европейский Союз должен прилагать свои максимальные усилия», - заявил Пленкович.
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