Представник Президента: єдиним шансом звільнити українських моряків є обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На сьогодні єдиний реальний шанс звільнити захоплених українських моряків – це обмін. Про це у коментарі УНН повідомив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.
Так, за його словами, зараз головне – "щоб забезпечувалися відповідні стандарти": їжа, медична допомога, тепло, гідне ставлення.
"Ми бачимо, що, на жаль, це не в повному обсязі забезпечується. Тому маємо вжити всіх заходів. Наразі, по-перше, документування цих порушень. По-друге, звільнення наших військовополонених. На сьогодні єдиний реальний шанс – це обмін. Тому ми маємо думати, на кого ми маємо їх міняти", – зазначив Бабін.
Він додав, що згідно з відомостями Військово-морських сил Збройних сил України, було захоплено 23 військовослужбовці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названо імена поранених військових моряків
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.