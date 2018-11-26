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Представник Президента: єдиним шансом звільнити українських моряків є обмін

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На сьогодні єдиний реальний шанс звільнити захоплених українських моряків – це обмін. Про це у коментарі УНН повідомив постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

Так, за його словами, зараз головне – "щоб забезпечувалися відповідні стандарти": їжа, медична допомога, тепло, гідне ставлення.

"Ми бачимо, що, на жаль, це не в повному обсязі забезпечується. Тому маємо вжити всіх заходів. Наразі, по-перше, документування цих порушень. По-друге, звільнення наших військовополонених. На сьогодні єдиний реальний шанс – це обмін. Тому ми маємо думати, на кого ми маємо їх міняти", – зазначив Бабін.

Він додав, що згідно з відомостями Військово-морських сил Збройних сил України, було захоплено 23 військовослужбовці.

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Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ про введення воєнного стану. Комітет ВР рекомендував схвалити указ про введення воєнного стану.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

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