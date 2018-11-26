Представитель Президента: единственным шансом освободить украинских моряков является обмен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. На сегодня единственный реальный шанс освободить захваченных украинских моряков – это обмен. Об этом в комментарии УНН сообщил постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
Так, по его словам, сейчас главное – "чтобы обеспечивались соответствующие стандарты": еда, медицинская помощь, тепло, достойное отношение.
"Мы видим, что, к сожалению, это не в полном объеме обеспечивается. Поэтому должны принять все меры. Сейчас, во-первых, документирование этих нарушений. Во-вторых, освобождение наших военнопленных. На сегодня единственный реальный шанс – это обмен. Поэтому мы должны думать, на кого мы их менять", – отметил Бабин.
Он добавил, что согласно сведениям Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, было захвачено 23 военнослужащих.
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Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения. Комитет ВР рекомендовал одобрить указ о введении военного положения.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захват в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых – тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.