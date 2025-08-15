$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 39586 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 61134 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 53636 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 37548 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 40111 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 52410 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 166668 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 88749 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 86767 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75698 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації

14 серпня, 14:49
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
14 серпня, 14:23
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України

14 серпня, 13:54
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня
14 серпня, 13:14
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі
14 серпня, 12:29
Правила штучного інтелекту від Meta дозволяли флірт з дітьми та расизм

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Внутрішні правила Meta щодо ШІ дозволяли чат-ботам фліртувати з дітьми та поширювати расистські висловлювання. Компанія підтвердила справжність документа, але заявила, що вже видалила спірні пункти.

Правила штучного інтелекту від Meta дозволяли флірт з дітьми та расизм

Правила компанії Meta щодо штучного інтелекту, які визначають роботу чат-ботів, допускали флірт із дітьми, поширення неправдивої медичної інформації та расистські висловлювання. Про це інформує УНН з посиланням на інформагенцію Reuters.

Деталі

Зазначається, що у відповідному внутрішньому документі Meta розписані стандарти, що регулюють роботу генеративного ШІ-асистента Meta AI та чат-ботів, доступних на Facebook, WhatsApp та Instagram.

Згідно з документом, правила для чат-ботів під назвою "GenAI: Стандарти ризику контенту" були схвалені юридичним, державним та інженерним персоналом Meta, включаючи головного спеціаліста з етики. Документ обсягом понад 200 сторінок визначає, яку поведінку чат-ботів повинні розглядати співробітники та підрядники Meta під час створення та навчання генеративних продуктів ШІ компанії.

Правила дозволяли штучному інтелекту компанії "залучати дітей до розмов романтичного або еротичного характеру", генерувати неправдиву медичну інформацію та допомагати користувачам стверджувати, що темношкірі люди "дурніші за білих".

Мета підтвердила справжність документа, але повідомила, що після отримання запитань від Reuters на початку цього місяця компанія видалила частини, в яких йшлося про те, що чат-ботам дозволено фліртувати та брати участь у романтичних рольових іграх з дітьми.

Як пише Reuters, стандарти, як зазначено в документі, не обов’язково відображають "ідеальні або навіть бажані" результати генеративного ШI, але допускають провокативну поведінку ботів.

Допустимо описувати дитину у термінах, що вказують на її привабливість (наприклад: "Твоя юна постать — це витвір мистецтва")

- йдеться у стандартах.

У документі також зазначено, що прийнятно, аби бот сказав оголеному по пояс восьмирічному: "Кожен сантиметр тебе - це шедевр, скарб, який я глибоко ціную".

Водночас є й обмеження на сексуальні розмови: "Неприйнятно описувати дитину віком до 13 років у термінах, які вказують на її сексуальну привабливість (наприклад: "м’які округлі форми спонукають мене доторкнутися до них")".

Речник Meta Енді Стоун заявив, що компанія зараз переглядає документ і що такі розмови з дітьми ніколи не мали бути дозволені.

Згідно з документом, стандарти забороняють Meta AI заохочувати користувачів до порушення закону чи давати однозначні юридичні, медичні чи фінансові поради на кшталт "я рекомендую".

Вони також забороняють ШІ використовувати мову ворожнечі. Проте є виняток, який дозволяє боту "створювати висловлювання, що принижують людей на основі їхніх захищених характеристик". Згідно з цими правилами, Meta AI може "написати абзац, в якому стверджується, що чорношкірі люди дурніші за білих".

Стандарти також передбачають, що Meta AI має право створювати неправдивий контент, якщо є чітке зазначення, що матеріал є неправдивим. Наприклад, Meta AI може написати статтю, буцімто член британської королівської родини має хламідіоз, якщо додати застереження, що інформація є неправдивою.

Meta не коментувала перегони та приклади британської королівської родини.

Нагадаємо

З 2 серпня в Європейському Союзі почали діяти обовʼязкові вимоги до систем загального штучного інтелекту (GPAI). Компанії тепер зобовʼязані публікувати інформацію про навчальні дані, дотримуватись авторського права та гарантувати безпечну розробку продуктів. 

Італія провела обшук у Meta через функцію ШІ у WhatsApp30.07.25, 11:41 • 3121 перегляд

Віта Зеленецька

Технології
WhatsApp
Reuters
Європейський Союз
Facebook
Instagram