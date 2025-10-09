Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині

Поліція Полтавщини завершила пошукові заходи та виявила тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти після трагічної події на річці Ворскла. Тіло знайшли сьогодні, близько 12-ї години, неподалік села Старі Санжари. Про це повідомляє Нацполіція Полтавської област, пише УНН.

Тіло чоловіка поліцейські знайшли близько 12-ї години 9 жовтня у річці Ворсклі неподалік села Старі Санжари на відстані близько 50 метрів від місця трагедії - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Генерал поліції зазначив, що до пошукових заходів, які тривали майже 7 діб, залучалися понад 100 поліцейських територіальних підрозділів Полтавського районного управління, оперативники та слідчі обласного апарату, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази та небайдужі громадяни. Також використовувалися технічні засоби, в тому числі квадрокоптери.

Наразі для встановлення причини смерті чоловіка призначено судово-медичну експертизу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо

6 жовтня поліція Полтавщини виявила у водоймі біля села Старі Санжари автомобіль зі зниклими жінкою та дитиною, обидвоє загинули.

Тіла загиблих за допомогою водолазів дістали з водойми та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.