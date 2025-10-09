Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині
Київ • УНН
Поліція Полтавщини знайшла тіло чоловіка, зниклого безвісти, неподалік села Старі Санжари. Його тіло виявили у річці Ворскла, де раніше знайшли мертвими його родину.
Поліція Полтавщини завершила пошукові заходи та виявила тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти після трагічної події на річці Ворскла. Тіло знайшли сьогодні, близько 12-ї години, неподалік села Старі Санжари. Про це повідомляє Нацполіція Полтавської област, пише УНН.
Тіло чоловіка поліцейські знайшли близько 12-ї години 9 жовтня у річці Ворсклі неподалік села Старі Санжари на відстані близько 50 метрів від місця трагедії
Генерал поліції зазначив, що до пошукових заходів, які тривали майже 7 діб, залучалися понад 100 поліцейських територіальних підрозділів Полтавського районного управління, оперативники та слідчі обласного апарату, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази та небайдужі громадяни. Також використовувалися технічні засоби, в тому числі квадрокоптери.
Наразі для встановлення причини смерті чоловіка призначено судово-медичну експертизу. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо
6 жовтня поліція Полтавщини виявила у водоймі біля села Старі Санжари автомобіль зі зниклими жінкою та дитиною, обидвоє загинули.
Тіла загиблих за допомогою водолазів дістали з водойми та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.