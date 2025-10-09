Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині

$41.400.09
14:03
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
11:29
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів
9 жовтня, 06:16
Netflix робить ігри доступними на телевізорах
9 жовтня, 06:39
У Києві почали будувати протирадіаційні укриття: перші зведені на Оболоні – РДА
9 жовтня, 06:41
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів
9 жовтня, 07:24
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
12:21
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
12:21
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
9 жовтня, 09:40
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Андрій Єрмак
Україна
Державний кордон України
Китай
Сполучені Штати Америки
Естонія
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
12:21
Netflix робить ігри доступними на телевізорах
9 жовтня, 06:39
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості
8 жовтня, 16:22
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
8 жовтня, 07:42
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
7 жовтня, 11:00
ChatGPT
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині

Київ

 • 836 перегляди

Поліція Полтавщини знайшла тіло чоловіка, зниклого безвісти, неподалік села Старі Санжари. Його тіло виявили у річці Ворскла, де раніше знайшли мертвими його родину.

Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині

Поліція Полтавщини завершила пошукові заходи та виявила тіло чоловіка, який вважався зниклим безвісти після трагічної події на річці Ворскла. Тіло знайшли сьогодні, близько 12-ї години, неподалік села Старі Санжари.  Про це повідомляє Нацполіція Полтавської област, пише УНН.

Тіло чоловіка поліцейські знайшли близько 12-ї години 9 жовтня у річці Ворсклі неподалік села Старі Санжари на відстані близько 50 метрів від місця трагедії

- повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Генерал поліції зазначив, що до пошукових заходів, які тривали майже 7 діб, залучалися понад 100 поліцейських територіальних підрозділів Полтавського районного управління, оперативники та слідчі обласного апарату, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази та небайдужі громадяни. Також використовувалися технічні засоби, в тому числі квадрокоптери.

Наразі для встановлення причини смерті чоловіка призначено судово-медичну експертизу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо

6 жовтня поліція Полтавщини виявила у водоймі біля села Старі Санжари автомобіль зі зниклими жінкою та дитиною, обидвоє загинули. 

Тіла загиблих за допомогою водолазів дістали з водойми та направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Ольга Розгон

