Правоохранители нашли тело мужчины, семья которого была обнаружена мертвой в водоеме на Полтавщине

Полиция Полтавщины завершила поисковые мероприятия и обнаружила тело мужчины, который считался пропавшим без вести после трагического происшествия на реке Ворскла. Тело нашли сегодня, около 12 часов, недалеко от села Старые Санжары. Об этом сообщает Нацполиция Полтавской области, пишет УНН.

Тело мужчины полицейские нашли около 12 часов 9 октября в реке Ворскле недалеко от села Старые Санжары на расстоянии около 50 метров от места трагедии - сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

Генерал полиции отметил, что к поисковым мероприятиям, которые длились почти 7 суток, привлекались более 100 полицейских территориальных подразделений Полтавского районного управления, оперативники и следователи областного аппарата, кинологи со служебными собаками, спасатели, водолазы и неравнодушные граждане. Также использовались технические средства, в том числе квадрокоптеры.

Сейчас для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственные действия продолжаются.

Напомним

6 октября полиция Полтавщины обнаружила в водоеме возле села Старые Санжары автомобиль с пропавшими женщиной и ребенком, оба погибли.

Тела погибших с помощью водолазов достали из водоема и направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.