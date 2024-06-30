Пожежники борються з лісовою пожежею поблизу Афін
Київ • УНН
Близько 80 пожежників борються з лісовою пожежею за 20 кілометрів на північ від Афін, Греція, в умовах сильного вітру.
У Греції горить ліс. Близько 80 пожежників намагаються стримати полум'я. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У Греції, приблизно за 20 кілометрів на північ від Афін, близько 80 пожежників активно працюють над стримуванням лісової пожежі, яка спалахнула в районі Парнітавуорі. Пожежа виникла в умовах сильного вітру, проте на щастя, житлові будинки не знаходяться під загрозою.
За повідомленнями, сезон лісових пожеж у Греції може стати надзвичайно важким цього року через те, що зима виявилася найтеплішою за всю історію спостережень.
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