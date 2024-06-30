Пожарные борются с лесным пожаром вблизи Афин

В Греции горит лес. Около 80 пожарных пытаются сдержать пламя. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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В Греции, примерно в 20 километрах к северу от Афин, около 80 пожарных активно работают над сдерживанием лесного пожара, который вспыхнул в районе Парнитавуори. Пожар возник в условиях сильного ветра, однако к счастью, жилые дома не находятся под угрозой.

По сообщениям, сезон лесных пожаров в Греции может стать чрезвычайно тяжелым в этом году из-за того, что зима оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

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