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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Греции из-за жары погибли шестеро туристов

В Греции из-за жары погибли шестеро туристов

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 13:28  •  3592 просмотра

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Из-за волны жары в июне в Греции погибли шесть туристов, последним из которых был найден мертвым 67-летний немец на острове Крит.

Из-за жары в Греции погибли уже шестеро туристов после того, как 67-летнего немца нашли мертвым на греческом острове Крит, сообщила полиция в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Lетали

"Это шестая смерть туриста в июне в период необычно жаркой погоды", - пишет издание.

Как сообщается, в воскресенье турист отправился один в поход по каньону в регионе Сугия и через несколько часов позвонил жене и сообщил, что плохо себя чувствует.

"Немедленно началась поисково-спасательная операция, и специальный спасательный отряд с дронами обнаружил тело мужчины в каньоне Трипити", - сообщил представитель полиции.

Во время необычной жары в июне по всей средиземноморской стране прокатилась волна смертей и исчезновений туристов, что подчеркивает опасность воздействия температур, достигающих или превышающих 40 по Цельсию, указывает издание.

Спасательные команды также разыскивают двух француженок 73 т 64 лет на острове Сикинос и 59-летнего американского полицейского, который отдыхает на острове Аморгос.

На прошлой неделе 55-летнего американца нашли мертвым на греческом острове Матраки в Ионическом море, а ранее в этом месяце - нидерландского туриста на острове Самос в Эгейском море.

Тело британского телеведущего Майкла Мосли было найдено на Сими, другом острове Эгейского моря, 9 июня после четырехдневной поисковой операции с использованием авиации, дронов и лодок. Прежде чем пропасть, он гулял сам при высокой температуре.

В Афинах повышена пожарная опасность из-за пожаров вблизи греческой столицы20 июня 2024, 16:32 • 19051 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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