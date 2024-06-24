У Греції через спеку загинули шестеро туристів
Київ • УНН
Через хвилю спеки в червні в Греції загинули шість туристів, останнім з яких був знайдений мертвим 67-річний німець на острові Крит.
Через спеку в Греції загинули вже шестеро туристів після того, як 67-річного німця знайшли мертвим на грецькому острові Крит, повідомила поліція в понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Це шоста смерть туриста у червні в період незвичайно спекотної погоди", - пише видання.
Як повідомляється, у неділю турист вирушив один у похід каньйоном у регіоні Сугія і за кілька годин зателефонував дружині і повідомив, що погано почувається.
"Негайно розпочалася пошуково-рятувальна операція, і спеціальний рятувальний загін із дронами виявив тіло чоловіка в каньйоні Тріпіті", - повідомив представник поліції.
Під час незвичної спеки у червні по всій середземноморській країні прокотилася хвиля смертей та зникнень туристів, що підкреслює небезпеку впливу температур, що досягають або перевищують 40 за Цельсієм, вказує видання.
Рятувальні команди також розшукують двох француженок 73 та 64 років на острові Сікінос та 59-річного американського поліцейського, який відпочиває на острові Аморгос.
Минулого тижня 55-річного американця знайшли мертвим на грецькому острові Матракі в Іонічному морі, а раніше цього місяця - нідерландського туриста на острові Самос в Егейському морі.
Тіло британського телеведучого Майкла Мослі було знайдено на Сімі, іншому острові Егейського моря, 9 червня після чотириденної пошукової операції з використанням літаків, дронів та човнів. Перш ніж зникнути, він гуляв сам при високій температурі.
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