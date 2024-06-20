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В Афінах підвищено пожежну небезпеку через пожежі поблизу грецької столиці

Київ • УНН

 • 23095 перегляди

Грецька влада оголосила в Афінах і прилеглому регіоні "червоний" рівень небезпеки через небезпеку лісових пожеж, при цьому нові осередки загоряння спалахують поблизу столиці на тлі сильного вітру і температури до 41°C.

В Афінах підвищено пожежну небезпеку через пожежі поблизу грецької столиці

Грецька влада на п'ятницю оголосила Афінам і прилеглому до них регіону "червоний" рівень тривоги через ризик лісових пожеж, на тлі того, як сьогодні вдень біля столиці спалахнули нові пожежі, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У четвер пожежники задіяли літаки для гасіння пожеж у Варимпомпі та Меніді, менш ніж за 25 кілометрів від Афін. Поліція закрила низку доріг у районі неподалік гори Парніта, яка торік постраждала від сильних лісових пожеж, перш ніж пожежу вдалося взяти під контроль.

Афіни були переведені в режим підвищеної готовності після того, як цього тижня в Греції спалахнули лісові пожежі, які викликали евакуацію жителів деяких островів і зруйнували підприємства та будинки.

Сильні вітри та температура до 41°C в найближчі дні, як повідомляється, ще більше посилять ризик після посушливого періоду.

Сьогодні влада закликала людей евакуювати Дардізу, морський курорт Пелопоннесу.

У п'ятницю чотири грецькі регіони перебуватимуть у стані підвищеної готовності через лісові пожежі.

Доповнення

У травні цього року відмічено 12-й місяць поспіль рекордних середніх температур на планеті, внаслідок чого Європа та інші частини Північної півкулі готуються до чергового літа екстремальних погодних явищ. Минулого року лісові пожежі зачепили близько 1,3% території Греції, спричинивши масову евакуацію та поставивши під загрозу засоби для існування місцевих жителів, які залежать від туристів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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