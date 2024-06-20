Греческие власти на пятницу объявили Афинам и прилегающему к ним региону "красный" уровень тревоги из-за риска лесных пожаров, на фоне того, как сегодня днем возле столицы вспыхнули новые пожары, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

детали

В четверг пожарные задействовали самолеты для тушения пожаров в Варимпомпи и Мениди, менее чем в 25 километрах от Афин. Полиция закрыла ряд дорог в районе недалеко от горы Парнита, которая в прошлом году пострадала от сильных лесных пожаров, прежде чем пожар удалось взять под контроль.

Афины были переведены в режим повышенной готовности после того, как на этой неделе в Греции вспыхнули лесные пожары, которые вызвали эвакуацию жителей некоторых островов и разрушили предприятия и дома.

По сообщениям, сильные ветры и температура до 41°C в ближайшие дни еще больше увеличат риск после засушливого периода.

Сегодня власти призвали людей эвакуировать Дардизу, морской курорт Пелопоннеса.

В пятницу четыре греческих региона будут находиться в состоянии повышенной готовности из-за лесных пожаров.

Дополнение

В мае этого года отмечен 12-й месяц подряд рекордных средних температур на планете, в результате чего Европа и другие части Северного полушария готовятся к очередному лету экстремальных погодных явлений. В прошлом году лесные пожары затронули около 1,3% территории Греции, вызвав массовую эвакуацию и поставив под угрозу средства к существованию местных жителей, зависящих от туристов.