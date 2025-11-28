Пожежа в Гонконзі забрала життя 94 людей, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежах

У Гонконзі пожежники у п'ятницю продовжували прочісувати квартиру за квартирою у багатоквартирному будинку в останній спробі знайти когось живого після того, як масштабна пожежа охопила сім із восьми веж комплексу, забравши життя щонайменше 94 особи в одній із найсмертоносніших пожеж у місті, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Пожежники надавали пріоритет квартирам, з яких вони отримали понад два десятки дзвінків про допомогу під час пожежі, але не змогли до них дістатися, повідомив журналістам рано вранці в п'ятницю Дерек Армстронг Чан, заступник директора пожежної служби Гонконгу.

"Наша операція з гасіння пожежі майже завершена", – сказав він.

Пожежа почалася в середині дня в середу в одній з восьми веж комплексу Wang Fuk Court, швидко поширившись з однієї на іншу, оскільки бамбукові риштування, покриті сіткою, що стояли на місці під час ремонту, загоралися, поки не охопили сім будівель.

Понад 1000 пожежників знадобилося близько 24 годин, щоб взяти під контроль пожежу, і навіть майже через два дні дим продовжував виходити з обвуглених скелетів будівель від випадкових спалахів.

Очікувалося, що остаточний пошук у будівлях буде завершено пізніше в п'ятницю, після чого чиновники заявили, що офіційно завершать рятувальну фазу своєї операції в комплексі в районі Тай По, північному передмісті поблизу кордону Гонконгу з материковим Китаєм.

Незрозуміло, скільки людей може перебувати всередині будівель, у яких було майже 2000 квартир і близько 4800 мешканців. Лідер Гонконгу Джон Лі заявив рано вранці в четвер, що чиновникам не вдалося зв'язатися з 279 мешканцями.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб силою проникнути до всіх квартир семи відповідних блоків, щоб переконатися, що немає інших можливих жертв", – сказав Чан.

Він сказав, що оновлену цифру щодо кількості зниклих безвісти людей не можна підрахувати, доки пошуково-рятувальна операція не буде завершена.

Квартири, з яких надійшло загалом 25 рятувальних викликів, що залишилися без відповіді, яким надається пріоритет, знаходилися переважно на верхніх поверхах, де пожежу було погашено в останню чергу, сказав він.

Понад 70 людей постраждали внаслідок пожежі, включаючи 11 пожежників, а близько 900 людей були розміщені в тимчасових укриттях.

За словами Чана, більшість постраждалих були в перших двох будівлях, що охопили пожежу.

У житловому комплексі проживало багато людей похилого віку. Він був побудований у 1980-х роках і проходив капітальний ремонт. Гонконгське антикорупційне агентство заявило у четвер, що розслідує можливу корупцію, пов'язану з проектом реконструкції.

Трьох чоловіків, директорів та інженер-консультанта будівельної компанії, було затримано за підозрою у ненавмисному вбивстві, а поліція заявила, що керівників компанії підозрюють у грубій недбалості.

Поліція не встановила компанію, де працювали підозрювані, але Associated Press підтвердило, що компанія Prestige Construction & Engineering Company відповідала за ремонт у комплексі веж. Поліція вилучила коробки з документами у компанії, телефони якої у четвер не відповідали.

Влада підозрювала, що деякі матеріали на зовнішніх стінах висотних будівель не відповідали стандартам вогнестійкості, що призвело до надзвичайно швидкого поширення вогню.

Поліція також повідомила, що виявила панелі з пінопласту, які є легкозаймистими, прикріплені до вікон на кожному поверсі біля вестибюля ліфтів єдиної неушкодженої вежі. Вважається, що панелі були встановлені будівельною компанією, але мета їх встановлення незрозуміла.

Влада запланувала негайні перевірки житлових масивів, що проходять капітальний ремонт, щоб переконатися, що риштування та будівельні матеріали відповідають стандартам безпеки.

Доповнення

Ця пожежа стала найсмертоноснішою в Гонконзі за останні десятиліття. Пожежа 1996 року в комерційній будівлі в Коулуні забрала життя 41 людини.