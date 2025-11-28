$42.190.11
Пожар в Гонконге унес жизни 94 человек, идут последние поиски выживших в 7 башнях

Киев • УНН

 • 2178 просмотра

Пожарные продолжают поиски живых после масштабного пожара, охватившего семь из восьми башен комплекса в Гонконге, унесшего жизни по меньшей мере 94 человек. Более 70 человек пострадали, а пожар стал самым смертоносным за последние десятилетия.

В Гонконге пожарные в пятницу продолжали прочесывать квартиру за квартирой в многоквартирном доме в последней попытке найти кого-то живого после того, как масштабный пожар охватил семь из восьми башен комплекса, унеся жизни по меньшей мере 94 человек в одном из самых смертоносных пожаров в городе, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Пожарные отдавали приоритет квартирам, из которых они получили более двух десятков звонков о помощи во время пожара, но не смогли до них добраться, сообщил журналистам рано утром в пятницу Дерек Армстронг Чан, заместитель директора пожарной службы Гонконга.

"Наша операция по тушению пожара почти завершена", – сказал он.

Пожар начался в середине дня в среду в одной из восьми башен комплекса Wang Fuk Court, быстро распространившись с одной на другую, поскольку бамбуковые леса, покрытые сеткой, стоявшие на месте во время ремонта, загорались, пока не охватили семь зданий.

Более 1000 пожарных понадобилось около 24 часов, чтобы взять под контроль пожар, и даже почти через два дня дым продолжал выходить из обугленных скелетов зданий от случайных вспышек.

Ожидалось, что окончательный поиск в зданиях будет завершен позже в пятницу, после чего чиновники заявили, что официально завершат спасательную фазу своей операции в комплексе в районе Тай По, северном пригороде вблизи границы Гонконга с материковым Китаем.

Неизвестно, сколько людей может находиться внутри зданий, в которых было почти 2000 квартир и около 4800 жителей. Лидер Гонконга Джон Ли заявил рано утром в четверг, что чиновникам не удалось связаться с 279 жителями.

"Мы приложим все усилия, чтобы силой проникнуть во все квартиры семи соответствующих блоков, чтобы убедиться, что нет других возможных жертв", – сказал Чан.

Он сказал, что обновленную цифру по количеству пропавших без вести людей нельзя подсчитать, пока поисково-спасательная операция не будет завершена.

Квартиры, из которых поступило в общей сложности 25 спасательных вызовов, оставшихся без ответа, которым отдается приоритет, находились преимущественно на верхних этажах, где пожар был потушен в последнюю очередь, сказал он.

Более 70 человек пострадали в результате пожара, включая 11 пожарных, а около 900 человек были размещены во временных убежищах.

По словам Чана, большинство пострадавших были в первых двух зданиях, охваченных пожаром.

В жилом комплексе проживало много пожилых людей. Он был построен в 1980-х годах и проходил капитальный ремонт. Гонконгское антикоррупционное агентство заявило в четверг, что расследует возможную коррупцию, связанную с проектом реконструкции.

Трое мужчин, директоров и инженер-консультанта строительной компании, были задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве, а полиция заявила, что руководителей компании подозревают в грубой небрежности.

Полиция не установила компанию, где работали подозреваемые, но Associated Press подтвердило, что компания Prestige Construction & Engineering Company отвечала за ремонт в комплексе башен. Полиция изъяла коробки с документами у компании, телефоны которой в четверг не отвечали.

Власти подозревали, что некоторые материалы на внешних стенах высотных зданий не соответствовали стандартам огнестойкости, что привело к чрезвычайно быстрому распространению огня.

Полиция также сообщила, что обнаружила панели из пенопласта, которые являются легковоспламеняющимися, прикрепленные к окнам на каждом этаже возле вестибюля лифтов единственной неповрежденной башни. Считается, что панели были установлены строительной компанией, но цель их установки непонятна.

Власти запланировали немедленные проверки жилых массивов, проходящих капитальный ремонт, чтобы убедиться, что леса и строительные материалы соответствуют стандартам безопасности.

Дополнение

Этот пожар стал самым смертоносным в Гонконге за последние десятилетия. Пожар 1996 года в коммерческом здании в Коулуне унес жизни 41 человека.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Обыск
Ассошиэйтед Пресс
Гонконг
Китай