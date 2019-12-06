Пожежа у коледжі в Одесі: що відомо на цю хвилину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Внаслідок пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинуло 2 людини, 13 осіб вважаються зниклими безвісті, у лікарнях залишаються 22 постраждалих, з них 12 — студенти. УНН зібрало всю відому інформацію на останню хвилину.
Так, після смертельної пожежі у коледжі в Одесі до медичних закладів міста звернулися 32 особи, у тому числі 17 неповнолітніх. Наразі в стаціонарах медзакладів 22 постраждалих внаслідок пожежі, з них 12 — студенти.
Сьогодні стало відомо, що знайшлася дівчина, яка вважалася зниклою безвісті внаслідок пожежі у коледжі. З’ясувалося, що під час трагедії її не було у палаючій будівлі.
У поліції відкрили кримінальне провадження та розглядають дві можливі причини трагедії: підпал та порушення правил пожежної безпеки.
На даний момент рятувальники вже обстежили підвал будівлі, постраждалиху ньому не виявили.
У ДСНС заявили, що надії знайти вцілілих людей в одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа не має.
Сьогодні, біля коледжу жінці стало погано, ймовірно, вона є родичкою когось зі зниклих осіб. Її доставили до карети швидкої допомоги.
У 2014 році рятувальники виявили порушення правил пожежної безпеки, тоді коледжу був виписаний штраф.
Через трагедію в коледжі, в Одеській області 5-6 грудня оголосили днями жалоби.
В той же час, Президент України Володимир Зеленський доручив уряду у місячний термін провести перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей, а також провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.