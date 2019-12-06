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Пожежа у коледжі в Одесі: що відомо на цю хвилину

Пожежа у коледжі в Одесі: що відомо на цю хвилину

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Внаслідок пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинуло 2 людини, 13 осіб вважаються зниклими безвісті, у лікарнях залишаються 22 постраждалих, з них 12 — студенти. УНН зібрало всю відому інформацію на останню хвилину.

Так, після смертельної пожежі у коледжі в Одесі до медичних закладів міста звернулися 32 особи, у тому числі 17 неповнолітніх. Наразі в стаціонарах медзакладів 22 постраждалих внаслідок пожежі, з них 12 — студенти.

Сьогодні стало відомо, що знайшлася дівчина, яка вважалася зниклою безвісті внаслідок пожежі у коледжі. З’ясувалося, що під час трагедії її не було у палаючій будівлі.

У поліції відкрили кримінальне провадження та розглядають дві можливі причини трагедії: підпал та порушення правил пожежної безпеки.

На даний момент рятувальники вже обстежили підвал будівлі, постраждалиху ньому не виявили.

У ДСНС заявили, що надії знайти вцілілих людей в одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа не має.

Сьогодні, біля коледжу жінці стало погано, ймовірно, вона є родичкою когось зі зниклих осіб. Її доставили до карети швидкої допомоги.

У 2014 році рятувальники виявили порушення правил пожежної безпеки, тоді коледжу був виписаний штраф.

Через трагедію в коледжі, в Одеській області 5-6 грудня оголосили днями жалоби.

В той же час, Президент України Володимир Зеленський доручив уряду у місячний термін провести перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей, а також провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

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