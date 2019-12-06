Пожар в колледже в Одессе: что известно на эту минуту
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибло 2 человека, 13 человек считаются пропавшими без вести, в больницах остаются 22 пострадавших, из них 12 — студенты. УНН собрало всю известную информацию на последнюю минуту.
Так, после смертельной пожара в колледже в Одессе в медицинские учреждения города обратились 32 человека, в том числе 17 несовершеннолетних. Сейчас в стационарах медучреждений 22 пострадавших в результате пожара, из них 12 — студенты.
Сегодня стало известно, что нашлась девушка, которая считалась пропавшей без вести в результате пожара в колледже. Выяснилось, что во время трагедии ее не было в горящей здания.
В полиции открыли уголовное производство и рассматривают две возможные причины трагедии: поджог и нарушение правил пожарной безопасности.
На данный момент спасатели уже обследовали подвал здания, постраждалиху нем не обнаружили.
В ГСЧС заявили, что надежды найти уцелевших людей в одесском колледже, где произошла смертельная пожар не имеет.
Сегодня, у колледжа женщине стало плохо, вероятно, она является родственницей кого-то из пропавших. Ее доставили к карете скорой помощи.
В 2014 году спасатели обнаружили нарушения правил пожарной безопасности, тогда колледжу был выписан штраф.
Из-за трагедии в колледже, в Одесской области 5-6 декабря объявили траур.
В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в месячный срок провести проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей, а также провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.