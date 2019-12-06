Пожар в колледже в Одессе: что известно на эту минуту

Так, после смертельной пожара в колледже в Одессе в медицинские учреждения города обратились 32 человека, в том числе 17 несовершеннолетних. Сейчас в стационарах медучреждений 22 пострадавших в результате пожара, из них 12 — студенты.

Сегодня стало известно, что нашлась девушка, которая считалась пропавшей без вести в результате пожара в колледже. Выяснилось, что во время трагедии ее не было в горящей здания.

В полиции открыли уголовное производство и рассматривают две возможные причины трагедии: поджог и нарушение правил пожарной безопасности.

На данный момент спасатели уже обследовали подвал здания, постраждалиху нем не обнаружили.

В ГСЧС заявили, что надежды найти уцелевших людей в одесском колледже, где произошла смертельная пожар не имеет.

Сегодня, у колледжа женщине стало плохо, вероятно, она является родственницей кого-то из пропавших. Ее доставили к карете скорой помощи.

В 2014 году спасатели обнаружили нарушения правил пожарной безопасности, тогда колледжу был выписан штраф.

Из-за трагедии в колледже, в Одесской области 5-6 декабря объявили траур.

В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в месячный срок провести проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей, а также провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.