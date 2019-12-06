У ДСНС не мають надії знайти вцілілих на місці пожежі в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Надії знайти вцілілих людей в одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа не має. Про це журналістам Заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил Олександр Крицький, передає УНН.
Відповідаючи на питання чи є надія знайти когось в будівлі живими, Крицький відповів: “Тяжко, це казати, але надії не має. Всі приміщення, які залишилися цілими , всі обстежені , нікого не знайдено”.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.