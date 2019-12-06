В ГСЧС не имеют надежды найти уцелевших на месте пожара в Одессе

Отвечая на вопрос есть ли надежда найти кого в здании живыми, Крицкий ответил: “Тяжело, это говорить, но надежды нет. Все помещения, остались целыми, все обследованные, никого не найдено”.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.