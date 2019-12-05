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Зеленський після пожежі в Одесі дав термінове доручення уряду

Зеленський після пожежі в Одесі дав термінове доручення уряду

Київ • УНН

 • 9725 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду у місячний термін провести перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей, а також провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки. Про це він написав на своїй офіційній сорінці у Facebook, передає УНН.

"Дав завдання Кабінету міністрів спільно з органами місцевої влади у місячний термін: провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей: дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти, гуртожитків, закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, державних об’єктів критичної та транспортної інфраструктури", - написав Зеленський.

Він також повідомив, що доручив Кабміну "провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків".

"Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили", - зазначив Президент.

Він запропонував переглянути стан і належну забезпеченість матеріально-технічними та транспортними ресурсами рятувальних підрозділів, служб невідкладного реагування та медицини катастроф, а також передбачити вдосконалення їхнього технічного оснащення та оновлення сучасними засобами порятунку та комунікацій.

"Окремо закликаю бізнес – власників торговельних центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів тощо бути соціально відповідальними, забезпечити у своїх закладах пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок… Про виконану роботу, актуальні проблеми та пропозиції прошу доповісти до 10 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні Глави держави.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський повідомив останню інформацію про кількість зниклих безвісті та про стан постраждалих внаслідок пожежі у коледжі в Одесі.

Раніше у МВС повідомили, що кількість постраждалих становила 29 осіб, а зниклими вважались 13 людей. Зазначається, що доля 14 осіб, які вважаються зниклими на даний час невідома.

Як повідомляв УНН, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.

Поліція розпочала кримінальне провадження, подію кваліфіковано як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Українські Національні Новини

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