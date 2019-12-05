Зеленський після пожежі в Одесі дав термінове доручення уряду

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду у місячний термін провести перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей, а також провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки. Про це він написав на своїй офіційній сорінці у Facebook, передає УНН.