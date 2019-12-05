Зеленский после пожара в Одессе дал срочное поручение правительству

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в месячный срок провести проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей, а также провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности. Об этом он написал на своей официальной соринци в Facebook, передает УНН.

"Дал задание Кабинету министров совместно с органами местной власти в месячный срок: провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры", - написал Зеленский.

Он также сообщил, что поручил Кабмину "провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности того или иного объекта на предмет халатности, безответственности или недоброчесности при исполнении ими служебных обязанностей".

"Требую жестко реагировать на факты обнаруженных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших", - отметил Президент.

Он предложил пересмотреть состояние и надлежащую обеспеченность материально-техническими и транспортными ресурсами спасательных подразделений, служб безотлагательного реагирования и медицины катастроф, а также предусмотреть совершенствование их технического оснащения и обновления современными средствами спасения и коммуникаций.

"Отдельно призываю бизнес-владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарную безопасность, не дожидаясь государственных проверок... О проделанной работе, актуальных проблемах и предложениях прошу доложить до 10 января 2020 года", - говорится в сообщении Главы государства.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил последнюю информацию о количестве пропавших без вести и о состоянии пострадавших в результате пожара в колледже в Одессе.

Ранее в МВД сообщили, что количество пострадавших составило 29 человек, а пропавшими считались 13 человек. Отмечается, что судьба 14 человек, которые считаются пропавшими в настоящее время неизвестна.

Как сообщал УНН, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар.

Полиция начала уголовное производство, событие квалифицировано как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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