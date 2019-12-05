Зеленский после пожара в Одессе дал срочное поручение правительству

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в месячный срок провести проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей, а также провести проверку всех должностных лиц, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности. Об этом он написал на своей официальной соринци в Facebook, передает УНН.